Леклер оштрафован за блокировку Пиастри и потеряет 3 позиции на старте спринта перед Гран-при Австрии

Пилот « » потеряет три позиции на старте спринта перед Гран-при Австрии.

Леклер был оштрафован, поскольку стюарды признали его виновным в блокировке (« »). Инцидент произошел по ходу первого сегмента спринт-квалификации.

В результате предстоящий спринт-заезд Леклер начнет с 9-й позиции.

Гран-при Австрии-2023. Стартовый порядок спринта. Начало – в 17:30