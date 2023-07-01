Леклер оштрафован за блокировку Пиастри и потеряет 3 позиции на старте спринта перед Гран-при Австрии

Теги происшествия ФИА Феррари Макларен Формула-1 Гран-при Австрии Шарль Леклер Оскар Пиастри Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет три позиции на старте спринта перед Гран-при Австрии.

Леклер был оштрафован, поскольку стюарды признали его виновным в блокировке Оскара ПиастриМакларен»). Инцидент произошел по ходу первого сегмента спринт-квалификации.

В результате предстоящий спринт-заезд Леклер начнет с 9-й позиции.

Гран-при Австрии-2023. Стартовый порядок спринта. Начало – в 17:30

12 комментариев

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rtr_return
Забавно так, один блокирует и ничего, второй едет в боксы и получает вдовесок - 3 позиции))
+17
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+14
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United_LP
Бред какой-то. за 2 квалы мы видели кучу блокировок. А тут что-то у Шарля в этом ГП все хорошо, надо бы подгадить
+12
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+10
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Фанат спорта01
ну прикольно блокируют все,штраф получают только пилоты Феррари.
+11
-1
+10
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United_LP
Ответ ральф шумахер
6 е место в спринт-квале это хорошо? ого как у некотрых ферраристов запросы упали) Итак то, даже Хаас уже ,,все хорошо,, обгоняет.
а что с Ферзем? Как там Магнуссена блокировка?
+11
-3
+8
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rtr_return
Ответ Luca di Montezemolo
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Чирстапен убьёт кого-то, его все равно оправдают
+6
-1
+5
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Фанат спорта01
Ответ ральф шумахер
Кого-кого? с 19го места кого-то?)) Там по жизни блок. А леклер блокировал более быстрого пилота
ага аж с 17-места.
+3
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+3
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Фанат спорта01
Ответ Фанат спорта01
ну прикольно блокируют все,штраф получают только пилоты Феррари.
кстати самого Леклера во втором сегменте блокировали сразу шестеро.
ну так штрафуйте их всех.
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Luca di Montezemolo
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Иван Алейников
Ответ ральф шумахер
6 е место в спринт-квале это хорошо? ого как у некотрых ферраристов запросы упали) Итак то, даже Хаас уже ,,все хорошо,, обгоняет.
Софт у них кончился. В воскресенье стартуют же 2 и 3
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Schiaff1no
Ответ Фанат спорта01
ага аж с 17-места.
Похоже это реально Ральф комментить взялся
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