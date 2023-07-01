Леклер оштрафован за блокировку Пиастри и потеряет 3 позиции на старте спринта перед Гран-при Австрии
Пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет три позиции на старте спринта перед Гран-при Австрии.
Леклер был оштрафован, поскольку стюарды признали его виновным в блокировке Оскара Пиастри («Макларен»). Инцидент произошел по ходу первого сегмента спринт-квалификации.
В результате предстоящий спринт-заезд Леклер начнет с 9-й позиции.
Гран-при Австрии-2023. Стартовый порядок спринта. Начало – в 17:30
ну так штрафуйте их всех.