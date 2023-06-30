Серхио Перес: «Думаю, система устроена неправильно»

Пилот « » высказал недовольство работой стюардов после квалификации Гран-при Австрии.

Во втором сегменте у мексиканца удалили время круга за нарушение границ трассы. Из-за этого Перес остался без результата на 15-м месте и не прошел в следующий сегмент.

«Как только мне обо всем сообщили – я был на пути к десятому повороту, – все стало ясно. На моем последнем круге я наткнулся, думаю, на [пилота «Уильямса» Алекса] Албона и просто проехал прямо. Я не мог остановиться. Думаю, я потерял десятую секунды или немного больше – но стюарды не учли, что меня заблокировали.

Есть так много вещей, которые я могу контролировать, но, к сожалению, не это. Вы заканчиваете хороший круг, и внезапно вас блокируют и наказывают. Думаю, система устроена неправильно.

Мы попробуем [отыграться]. Просто огорчает, что у нас нет хорошей системы и что мы не способны учитывать подобные вещи, когда они происходят», – поделился Перес.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й