Серхио Перес: «Думаю, система устроена неправильно»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказал недовольство работой стюардов после квалификации Гран-при Австрии.
Во втором сегменте у мексиканца удалили время круга за нарушение границ трассы. Из-за этого Перес остался без результата на 15-м месте и не прошел в следующий сегмент.
«Как только мне обо всем сообщили – я был на пути к десятому повороту, – все стало ясно. На моем последнем круге я наткнулся, думаю, на [пилота «Уильямса» Алекса] Албона и просто проехал прямо. Я не мог остановиться. Думаю, я потерял десятую секунды или немного больше – но стюарды не учли, что меня заблокировали.
Есть так много вещей, которые я могу контролировать, но, к сожалению, не это. Вы заканчиваете хороший круг, и внезапно вас блокируют и наказывают. Думаю, система устроена неправильно.
Мы попробуем [отыграться]. Просто огорчает, что у нас нет хорошей системы и что мы не способны учитывать подобные вещи, когда они происходят», – поделился Перес.
Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й
сильнейший ход)
Машина под пятой точкой быстрая, думаю в гонке можно будет много позиций отыграть. Так что надо перестать искать оправдания и просто начать ехать.
P.S. Покуда Макс стабильно штампует поулы, его напарник тоже стабилен. Стабильно мимо третьего сегмента квалы :) эххх а я еще надеялся что Перес сможет побороться с Максом…