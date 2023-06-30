Серхио Перес: «Думаю, система устроена неправильно»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказал недовольство работой стюардов после квалификации Гран-при Австрии.

Во втором сегменте у мексиканца удалили время круга за нарушение границ трассы. Из-за этого Перес остался без результата на 15-м месте и не прошел в следующий сегмент.

«Как только мне обо всем сообщили – я был на пути к десятому повороту, – все стало ясно. На моем последнем круге я наткнулся, думаю, на [пилота «Уильямса» Алекса] Албона и просто проехал прямо. Я не мог остановиться. Думаю, я потерял десятую секунды или немного больше – но стюарды не учли, что меня заблокировали.

Есть так много вещей, которые я могу контролировать, но, к сожалению, не это. Вы заканчиваете хороший круг, и внезапно вас блокируют и наказывают. Думаю, система устроена неправильно.

Мы попробуем [отыграться]. Просто огорчает, что у нас нет хорошей системы и что мы не способны учитывать подобные вещи, когда они происходят», – поделился Перес.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
4 раз подряд не попасть в 3 сегмент
сильнейший ход)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mrMassi
Ну-ну, чеко. За вторую секцию квалы ни одного чистого быстрого круга не сделал, все результаты были удалены. Можно сколько угодно говорить про помехи, но в такую ситуацию загнал себя сам.

Машина под пятой точкой быстрая, думаю в гонке можно будет много позиций отыграть. Так что надо перестать искать оправдания и просто начать ехать.

P.S. Покуда Макс стабильно штампует поулы, его напарник тоже стабилен. Стабильно мимо третьего сегмента квалы :) эххх а я еще надеялся что Перес сможет побороться с Максом…
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paninaro
Ответ Максим Макеев
4 раз подряд не попасть в 3 сегмент сильнейший ход)
Это система, он же сказал.)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий