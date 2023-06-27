Фелипе Масса: «Вассеру нужно действовать, иначе он расплатится за трудности «Феррари»
Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса прокомментировал тяжелый сезон команды.
Масса высоко оценил профессионализм нового руководителя Скудерии Фредерика Вассера, однако отметил, что французу предстоит подтвердить свой уровень делом.
«В данный момент у «Феррари» трудная ситуация в чемпионате. Многое предстоит сделать, многое улучшить.
Вассер – профессионал, он достиг больших успехов в других категориях, играл очень важную роль в «Альфа Ромео».
Но ему нужно действовать. Ему нужно действовать. Необходимо показать себя, продемонстрировать результаты и провести перемены. В противном случае он станет тем, кто в итоге за все расплатится. Время идет, и что-то должно измениться, команде нужен результат.
Вассер – важный человек, но надо действовать, и ситуацию необходимо улучшить. Пока «Феррари», без сомнения, в трудном положении», – поделился мнением Масса.
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