Джордж Расселл: «Каждая неудача делает нас сильнее 💪»

Теги Гран-при Канады Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл поделился глубокомысленными размышлениями после провала в Канаде.

Гонщик «Мерседеса» ударился о стену в девятом повороте и опустился в хвост пелотона. Впоследствии британец сошел из-за проблем с тормозами.

«Больше всего уроков мы извлекаем из своих неудач. Каждая из них делает нас сильнее 💪.

Я уже с нетерпением и мотивацией жду следующую гонку», – написал Джордж в соцсетях.

После этапа в Монреале Расселл опустился с пятой на шестую строчку в личном зачете «Формулы-1».

Джордж Расселл о сходе на Гран-при Канады: «Почти уверен, что причиной отказа тормозов стало постоянное нахождение в трафике»

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2023

3 комментария

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Дмитрий Кутузов
Ну и где те, кто рассказывал как Расселл укатывает Хэма?)))
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LeChat Ostrowski
тот момент, когда у Гасли 11см, а у Рассела -11см :)
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JFT96
Леклер с Сайнзом уже заявляются в лигу силового экстрима
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