Директор Гран-при Нидерландов: «Не решусь сказать, что де Врис дотянет до конца сезона. «Ред Булл» безжалостен»

Ян Ламмерс не уверен, что Ник де Врис выступит на домашнем Гран-при Нидерландов.

Ламмерс – бывший пилот «Формулы-1», в настоящее время занимающий пост директора этапа в Зандворте. Ян согласен, что место Ника в « » под угрозой, и инцидент с выездом в карман безопасности вместе с гонщиком « » на Гран-при Канады усугубил ситуацию.

«Он не оставил места Магнуссену, и тому пришлось выехать за пределы трассы, чтобы избежать столкновения. Думаю, [де Врис] не сориентировался, потому что это не тот поворот, в котором обычно обгоняют. Ник затормозил слишком поздно, Магнуссен затормозил вовремя, однако не мог повернуть, потому что там находился Ник. Мне кажется, дирекция гонки пожалела Ника», – сказал Ламмерс в интервью NOS.

Специалист упомянул , раскрывшегося в «Уильямсе», и уклонился от ответа на вопрос, стоит ли ждать де Вриса в Зандворте:

«Не хочу в этом участвовать. Я желаю удачи всем, в том числе Нику. Но «Ред Булл» безжалостен, так что нужно давать результат.

Албон был в такой же ситуации, что и Ник. Он получил новый шанс, и теперь стал пилотом дня – кто бы мог подумать? Но, чтобы достичь чего-то похожего, де надо больше времени.

Дотянет ли он до конца сезона? Я не решусь сказать».

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