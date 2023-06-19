Албон – лучший гонщик Гран-при Канады, Ферстаппен и Алонсо опередили Хэмилтона по версии The Race

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Издание The Race назвало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Канады.

Эксперт издания Эдд Стро, как и болельщики «Ф-1», признал гонщиком дня Алекса Албона, который финишировал седьмым на «Уильямсе» и провел крайне длинный отрезок на «харде».

Вторую строчку занял победитель заезда Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третью – пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а еще один обладатель подиума Льюис Хэмилтон стал четвертым.

Их напарники провели выходные неудачно: Джордж Расселл оказался 14-м в рейтинге, Серхио Перес – 15-м, Ланс Стролл – 16-м, Логан Сарджент – 19-м.

The Race оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Канады (The Race)

1. Алекс Албон («Уильямс»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Эстебан Окон («Альпин»)
6. Ландо Норрис («Макларен»)
7. Шарль Леклер («Феррари»)
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
9. Карлос Сайнс («Феррари»)
10. Оскар Пиастри («Макларен»)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
12. Юки Цунода («Альфа Таури»)
13. Пьер Гасли («Альпин»)
14. Джордж Расселл («Мерседес»)
15. Серхио Перес («Ред Булл»)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
20. Ник де Врис («Альфа Таури»)
 

Албон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады

Алекс Албон: «Было тяжело, но уровень деградации покрышек оказался приемлемым. И мы были достаточно быстры»

8 комментариев

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Paninaro
А мне гонка Норриса понравилась, несмотря на штраф, азартно ехал. Дайвил, пытался при малейшей возможности пролезть, причём не по быдлански, а вполне корректно.
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Paninaro
Ответ Орбит Орбит
и как то призаткнулись те кто называл всегда Окона слабым гонщиком, лишь бы принизить Алонсо. на фоне Гасли которого недавно в топы записывали гляньте
Окон сильный гонщик, просто много хейтеров. Достаточно посмотреть его карьеру до Ф1, явно не Мик Шумахер.)
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Kanan Jarrus
Ответ Paninaro
Окон сильный гонщик, просто много хейтеров. Достаточно посмотреть его карьеру до Ф1, явно не Мик Шумахер.)
очень сильная пара у альпин. на мой скромный взгляд, сильнейшая после мерседесов
+2
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Kanan Jarrus
Ответ Орбит Орбит
и как то призаткнулись те кто называл всегда Окона слабым гонщиком, лишь бы принизить Алонсо. на фоне Гасли которого недавно в топы записывали гляньте
гасли просто катастрофически не везет. гонки смотреть нужно. скоро все станет на свои места
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Орбит Орбит
Ответ Kanan Jarrus
гасли просто катастрофически не везет. гонки смотреть нужно. скоро все станет на свои места
согласен, но Окон чуть побыстрее все же.
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Орбит Орбит
Ответ Paninaro
Окон сильный гонщик, просто много хейтеров. Достаточно посмотреть его карьеру до Ф1, явно не Мик Шумахер.)
так и есть. просто фанаты Льюиса и Кими всегда его занижали, чтобы принизить Алонсо. мы ведь не говорим, что Рассел дно, а Льюис не быстрее его, потому что Рассел не дно, как не дно и Леклер, как и не дно Окон и даже Строл не такое уж и дно как люди думают. человек на поул и на подиумы на середняке приезжал. вот Мик, Логан, может они дно. но сейчас пелетон реально очень талантливый.
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