Албон – лучший гонщик Гран-при Канады, Ферстаппен и Алонсо опередили Хэмилтона по версии The Race
Издание The Race назвало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Канады.
Эксперт издания Эдд Стро, как и болельщики «Ф-1», признал гонщиком дня Алекса Албона, который финишировал седьмым на «Уильямсе» и провел крайне длинный отрезок на «харде».
Вторую строчку занял победитель заезда Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третью – пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а еще один обладатель подиума Льюис Хэмилтон стал четвертым.
Их напарники провели выходные неудачно: Джордж Расселл оказался 14-м в рейтинге, Серхио Перес – 15-м, Ланс Стролл – 16-м, Логан Сарджент – 19-м.
The Race оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.
Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Канады (The Race)
Албон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады
Алекс Албон: «Было тяжело, но уровень деградации покрышек оказался приемлемым. И мы были достаточно быстры»
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