Албон – лучший гонщик Гран-при Канады, Ферстаппен и Алонсо опередили Хэмилтона по версии The Race

Издание The Race назвало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Канады.

Эксперт издания Эдд Стро, как и болельщики «Ф-1», признал гонщиком дня , который финишировал седьмым на « » и провел крайне длинный отрезок на «харде».

Вторую строчку занял победитель заезда Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третью – пилот «Астон Мартин» , а еще один обладатель подиума Льюис Хэмилтон стал четвертым.

Их напарники провели выходные неудачно: Джордж Расселл оказался 14-м в рейтинге, Серхио Перес – 15-м, Ланс Стролл – 16-м, Логан Сарджент – 19-м.

The Race оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Канады (The Race)

1. Алекс Албон («Уильямс»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Эстебан Окон («Альпин»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

9. Карлос Сайнс («Феррари»)

10. Оскар Пиастри («Макларен»)

11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

12. Юки Цунода («Альфа Таури»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Джордж Расселл («Мерседес»)

15. Серхио Перес («Ред Булл»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

20. Ник де Врис («Альфа Таури»)

Албон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады

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