Тото Вольфф: «Более крупную партию обновлений привезем на этап в Сильверстоуне, еще один пакет новинок должен быть готов до летнего перерыва в чемпионате»

Исполнительный директор « » рассказал о программе обновлений болида на нынешний сезон.

По словам Вольффа, команда планирует подготовить два крупных пакета новых деталей до летнего перерыва в чемпионате.

«Более крупную партию обновлений мы привезем на этап в Сильверстоуне, еще один пакет обновлений должен быть готов до летнего перерыва в чемпионате. На самом деле просто процесс обучения и изучения заметно ускорился после того, как мы изменили архитектурную концепцию болида (на Гран-при Монако). Так что в четырех следующих гонках мы должны сделать неплохой шаг вперед.

Думаю, мы стали лучше понимать данные симуляций, которые теперь лучше коррелируются с тем, что мы видим на трассе. И мы смогли прибавить, потому что в последние полтора года это было проблемой.

Мы видим серьезный прирост производительности, который достигается благодаря работе в аэродинамической трубе. Мы видим, что стали лучше понимать, что именно требуется машине, чтобы стать быстрее, как должны выглядеть базовые настройки, так что в целом мы сейчас прогрессируем быстрее.

Начиная с прошлом года у нас постоянно была проблема с нехваткой прижимной силы на задней оси в медленных поворотах. Передняя ось прочно стоит на трассе, а вот задняя по-прежнему отстает, тут мы недостаточно хороши.

И мы видели это в Канаде – что при выходе из медленных поворотов машине особенно не хватает стабильности и сцепления с трассой», – рассказал Вольфф.

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