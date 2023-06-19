Руководитель «Астон Мартин»: «Подозревали у Алонсо проблему с топливной системой и решили не рисковать»

«Астон Мартин» предполагал проблему на машине Фернандо Алонсо на Гран-при Канады.

Об этом рассказал руководитель команды Майк Крак. Во время заезда инженер Алонсо настаивал на том, чтобы испанец поднимал ногу с педали газа. Двукратный чемпион «Формулы-1» завершил уик-энд вторым.

«После примерно трети гонки появились подозрения на проблему с топливной системой. Мы решили не рисковать, потому что в таких случаях важнее всего довезти машину до финиша и сохранить то, что есть», – сказал менеджер.

После финиша выяснилось, что опасения были напрасными. Крак считает, что Алонсо в любом случае не навязал бы борьбу победителю гонки из « »:

«Несмотря на сброс газа, темп был отличным. Может, мы поехали бы чуть быстрее, но не думаю, что сравнились бы с «Ред Булл».

Мы заработали очки обоими болидами, хотя [Стролл] стартовал из хвоста».

У Алонсо 6 подиумов в 8 гонках за «Астон Мартин» и 2 вторых места за 3 последних Гран-при

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