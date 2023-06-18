Льюис Хэмилтон: «Для меня честь быть на подиуме с двумя чемпионами мира»
Льюис Хэмилтон счастлив разделить подиум с другими чемпионами «Формулы-1».
Пилот «Мерседеса» финишировал третьим на Гран-при Канады, уступив Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и гонщику «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. На счету трех призеров гонки 11 титулов в «Ф-1».
«Прекрасный уик-энд для нас. Мы потихоньку приближаемся.
«Астон» сделал небольшой шаг вперед в этот уик-энд благодаря обновлениям. Мы работаем над кое-какими деталями.
Здорово, что мы показываем стабильность и оказались на подиуме в Монреале – невероятном городе, где у нас такие прекрасные зрители каждый сезон.
Для меня честь быть здесь с двумя чемпионами мира. Очень классно стать третьим, участвовать в борьбе», – сказал Льюис после финиша.
Гран-при Канады-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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никакие речи не загладят))