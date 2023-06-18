Льюис Хэмилтон: «Для меня честь быть на подиуме с двумя чемпионами мира»

Льюис Хэмилтон счастлив разделить подиум с другими чемпионами «Формулы-1».

Пилот « » финишировал третьим на Гран-при Канады, уступив из « » и гонщику « » Фернандо Алонсо. На счету трех призеров гонки 11 титулов в «Ф-1».

«Прекрасный уик-энд для нас. Мы потихоньку приближаемся.

«Астон» сделал небольшой шаг вперед в этот уик-энд благодаря обновлениям. Мы работаем над кое-какими деталями.

Здорово, что мы показываем стабильность и оказались на подиуме в Монреале – невероятном городе, где у нас такие прекрасные зрители каждый сезон.

Для меня честь быть здесь с двумя чемпионами мира. Очень классно стать третьим, участвовать в борьбе», – сказал после финиша.

Гран-при Канады-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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