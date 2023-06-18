Льюис Хэмилтон: «Для меня честь быть на подиуме с двумя чемпионами мира»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Льюис Хэмилтон счастлив разделить подиум с другими чемпионами «Формулы-1».

Пилот «Мерседеса» финишировал третьим на Гран-при Канады, уступив Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и гонщику «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. На счету трех призеров гонки 11 титулов в «Ф-1».

«Прекрасный уик-энд для нас. Мы потихоньку приближаемся.

«Астон» сделал небольшой шаг вперед в этот уик-энд благодаря обновлениям. Мы работаем над кое-какими деталями.

Здорово, что мы показываем стабильность и оказались на подиуме в Монреале – невероятном городе, где у нас такие прекрасные зрители каждый сезон.

Для меня честь быть здесь с двумя чемпионами мира. Очень классно стать третьим, участвовать в борьбе», – сказал Льюис после финиша.

Гран-при Канады-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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8 комментариев

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Evergreen
Достойно сказано
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Бехруз Каримов
Луис скромный стал! молодец
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badaboom
Вот когда Люсьен хорош - тогда хорош
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Павел павел
помоему малость постебался)
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Антон Якимцев
До подиума ещё Баттон был ;)
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Ihor Soldatkin
После гонки все трое довольны и видно что нету никаких напрягов и каждый наслаждается по своему:
- Хэмилтон отпустил груз с Абу Даби и гоняется в свое удовольствие
- Алонсо после 10 лет тошнилова наконец то регулярно штампует подиумы
- Макс на круиз контроле берет свое
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irs118return
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да мы видели что с тобой Алонсо сделал,
никакие речи не загладят))
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