Карлос Сайнс: «Я все еще не чувствую себя в болиде на 100%, как дома»

Пилот « » поделился впечатлениями от второй практики Гран-при Канады, где показал третье время.

Первая тренировка была остановлена в самом начале из-за проблем с болидом «Альпин» Пьера Гасли. Возобновить сессию не удалось из-за проблем с системой камер безопасности. В итоге было решено добавить 30 минут ко второй практике.

«С прибавкой в полчаса ко второй практике нам удалось немало наверстать по плане пробега и пилотажа, но без того часа езды и двух часов между сессиями, когда мы могли изучить что-то касательно болида и внести некоторые изменения в настройки, – это ограничивает нас. Но мы провели достойную пятницу.

Я все еще не чувствую себя в болиде на 100%, как дома, и сегодня [в пятницу] испытывал проблему с торможением. Но теперь мы начали понимать почему – и завтра [в субботу] мы попробуем внести несколько изменений.

Болид выглядел быстрым, но было нелегко. Он подпрыгивал на поребриках и кочках – думаю, вы видели это на фотографиях – но по крайней мере у нас был темп и мощность, однако круг был нелегким», – отметил Сайнс.

Карлос также высказался по поводу возможных погодных изменений: по прогнозам, высока вероятность дождя в субботнюю квалификацию.

«Мы должны убедиться, что с этого момента мы проведем все сессии. Будет сложно с шинами – придется идти между крайностями, «промежуточными» и сликами. Трасса подсыхает очень быстро, так что, думаю, завтра [в субботу] будет интересно».

Гран-при Канады-2023. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й