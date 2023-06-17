Джордж Расселл: «Мерседес» отстает от «Феррари» и «Астон Мартин» по квалификационному темпу»

Джордж Расселл призвал не обманываться по поводу квалификационной скорости «Мерседеса».

Во второй тренировке перед Гран-при Канады Расселл стал вторым, а его напарник показал лучшее время. Джордж выделил форму «Феррари», «Астон Мартин», а также « » и «Альпин» – все эти команды могут конкурировать с « » в субботней квалификации.

«Не думаю, что можно делать серьезные выводы по этим временам. Мы готовились к квалификации ближе к концу сессии, когда трасса была быстрее. Но я и правда полагаю, что обновления, привезенные в Барселону, улучшили ситуацию с ограничениями болида.

Посмотрим, где мы окажемся. Я считаю, мы все еще отстаем от « » и « », особенно по квалификационному темпу. Валттери [ ] казался быстрым, может, « » тоже.

Но мы знаем, что лучше выступаем по воскресеньям, и это главное. Похоже, [квалификация] будет дождевой. Посмотрим, что она принесет», – заявил Расселл.

Гран-при Канады-2023. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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