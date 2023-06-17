Джордж Расселл: «Мерседес» отстает от «Феррари» и «Астон Мартин» по квалификационному темпу»
Джордж Расселл призвал не обманываться по поводу квалификационной скорости «Мерседеса».
Во второй тренировке перед Гран-при Канады Расселл стал вторым, а его напарник Льюис Хэмилтон показал лучшее время. Джордж выделил форму «Феррари», «Астон Мартин», а также «Альфа Ромео» и «Альпин» – все эти команды могут конкурировать с «Мерседесом» в субботней квалификации.
«Не думаю, что можно делать серьезные выводы по этим временам. Мы готовились к квалификации ближе к концу сессии, когда трасса была быстрее. Но я и правда полагаю, что обновления, привезенные в Барселону, улучшили ситуацию с ограничениями болида.
Посмотрим, где мы окажемся. Я считаю, мы все еще отстаем от «Феррари» и «Астон Мартин», особенно по квалификационному темпу. Валттери [Боттас] казался быстрым, может, «Альпин» тоже.
Но мы знаем, что лучше выступаем по воскресеньям, и это главное. Похоже, [квалификация] будет дождевой. Посмотрим, что она принесет», – заявил Расселл.
Гран-при Канады-2023. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й
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