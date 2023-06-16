Джордж Расселл о Хэмилтоне: «Льюис выглядит лет на 25! Думаю, впереди у него еще много лет в «Ф-1»

Пилот «Мерседеса» сомневается, что его напарник собирается в ближайшее время заканчивать гоночную карьеру.

Хэмилтон, чей контракт с « » истекает в конце года, продолжает с командой переговоры по новому соглашению, но стороны пока не достигли договоренности:

«Да вы просто посмотрите на него – он выглядит лет на 25! Думаю, что у меня морщин больше, чем у него. Так что я думаю, что впереди у Льюиса еще много лет, и мне кажется, что сейчас он находится на том этапе карьеры, когда продолжает получать удовольствие от гонок и при этом видит шанс на победы. Так почему бы не продолжать гоняться? Мы оба верим в эту команду».

Оценивая перспективы «Мерседеса» на , Расселл высказался с осторожностью, отметив, что не стоит ожидать повторения успеха этапа в Барселоне:

«Здесь совсем другая трасса. В Барселоне, с последними изменениями, все повороты только среднескоростные и высокоскоростные. В Монреале все повороты медленные. В Барселоне очень ровный и гладкий асфальт. Здесь же на асфальте много неровностей, мы постоянно заезжаем на поребрики, это трасса городского типа.

И, наконец, в Барселоне у нас были самые жесткие по составу типы шин, а здесь будут три самых мягких состава. Так что нет никаких гарантий того, что мы будем здесь конкурентоспособны – ну или так же конкурентоспособны, как были в Барселоне. В лучшем случае я ожидаю очень плотную борьбу между нами, «Феррари» и «Астон Мартин». Но настрой у нас хороший – мы чувствуем, что движемся в правильном направлении», – рассказал Расселл.

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