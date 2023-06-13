Льюис Хэмилтон о доминирующей машине: «Прекрасное чувство, но сейчас я получаю больше удовольствия в краткосрочной перспективе»

Льюис Хэмилтон рассказал, чем отличается работа с доминирующей машиной.

Семикратный чемпион «Формулы-1» признался, что видит плюсы в нынешнем положении «Мерседеса».

«Когда ты осваиваешься в болиде, и он стабильно работает в своем окне, настраивать его гораздо легче. К примеру, с моей нынешней машиной надо пробовать все возможные вещи, любые настройки, чтобы выжать чуть больше скорости.

Но когда темп есть, нет необходимости принимать рискованные решения в практиках, чтобы сбросить половину десятой секунды. Не приходится так нагружать шасси, до предела нагревать двигатель – у тебя есть небольшой запас. Более того, не нужно так напрягать шины, можно чуть больше поднимать ногу с педали газа – значит, получается проезжать более длинные отрезки. Все эти факторы влияют, и чем больше ты практикуешься, тем легче становится.

Тем не менее, ты все равно должен давать результат, сохранять сосредоточенность, не допускать ошибки, принимать верные решения – давление большое.

Мне было легко, когда я должен был просто заниматься своим делом, тем, что я могу контролировать, и помогать стабильной работе команды. Я не уставал от этого и не расслаблялся. Это прекрасное чувство, когда понимаешь, что машина позволяет бороться. Если говорить о нашей ситуации, мы знаем, что не сражаемся за победу, поэтому я пребываю на уик-энд с надеждой, что получится сотворить магию.

Каждое маленькое решение, каждая позиция в квалификации имеет значение, и я бы сказал, что так я получаю больше удовольствия в краткосрочной перспективе», – отметил .

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