«Честно говоря, подобная ситуация в моей карьере возникает впервые». Леклер подтвердил, что «Феррари» не нашла причин проблем с машиной на Гран-при Испании

Пилот «Феррари» рассказал, что команда не нашла причин проблем работы болида, с которыми он столкнулся на .

По словам Леклера, несмотря на сложившуюся ситуацию, команда продолжит бороться и стремиться прибавить.

«Нет, мы не нашли причины. Честно говоря, подобная ситуация в моей карьере возникает впервые. Поскольку если посмотреть на данные, то будет видно, что я терял время во всех левых поворотах.

Я сказал об этом сразу после квалификации в Барселоне. И по данным было видно, что во всех левых поворотах я терял 0,65 – 0,7 секунды. Но реальных причин этих потерь мы не нашли, так что тут я, честно говоря, мало что могу добавить.

Думаю, что в целом команда не очень довольна тем, какие выступления мы демонстрируем на трассе. Результаты очень далеки от наших ожиданий на начало сезона. И для нас это предельно очевидно и ясно.

Квалификация в Барселоне была очень специфической. Думаю, не только я испытывал трудности. Нам нужно во всем разобраться, но пока у нас нет ответов. И это немного тревожит. Так что здесь нам нужно постараться поднажать и разобраться в причинах, потому что в Барселоне ощущения были очень, очень плохими.

Забегая вперед можно сказать, что нам просто нужно продолжать работу и не сбавлять обороты. Потому что хот в квалификации у меня и были трудности, гонка тоже вышла не самой простой. В то время как Карлос проводил отличный уик-энд, был хорош в квалификации, но в гонке у него возникли проблемы с темпом. Именно в этом направлении нам нужно работать главным образом.

Уверенности мне придает то, что у команды есть четкое направление для работы, в котором нам нужно двигаться. И это позволяет верить в итоговый успех проекта», – рассказал Ферстаппен.

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