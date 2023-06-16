Бренд G-Drive станет стратегическим партнером «Игр Будущего». Это соревнования, где реальный спорт встречается с киберспортом

На проходящем в Санкт-Петербурге форуме ПМЭФ бренд высокотехнологичных моторных топлив G-Drive объявил о сотрудничестве с международным мультиспортивным турниром «Игры Будущего».

«Игры Будущего» – это соревнования в формате «фиджитал» (phygital), функционально-цифровой спорт, в рамках которого спортсмены соревнуются друг с другом в реальных и виртуальных дисциплинах. В рамках Игр есть соревнования, где участники играют в NBA 2K, а затем выходят на стритбольную площадку, сочетают FIFA с футзалом, а также летают на дронах и играют в лазертаг.

Ближайший турнир «Игр Будущего» пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. В нем примут участие 256 команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 16 инновационных дисциплинах, которые будут поделены на 5 категорий: спортивная, тактическая, боевая, техническая и прохождение игр на скорость.

«Мы приветствуем G-Drive в нашей большой фиджитал–вселенной! – заявил руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров. – «Игры Будущего» уже проделали большой путь по разработке технологической платформы и привлечению спортсменов из десятков стран. Мы уверены, что объединение усилий с брендом G-Drive, обладающим уникальным опытом в автоспорте, позволит нам расширить аудиторию проекта за счет привлечения любителей автогонок».

«Мы рады включиться в работу по развитию инновационного формата фиджитал-соревнований, – прокомментировала партнерство директор по маркетингу дирекции региональных продаж «Газпром нефти» Яна Белякова. – Мы видим растущий интерес аудитории к новым видам высокотехнологичных состязаний и уверены, что «Игры Будущего» позволят вывести этот интерес на новый уровень. Со своей стороны, готовы задействовать весь опыт G-Drive в создании многоуровневых автоспортивных продуктов».

На форуме также выступил киберспортивный комментатор и блогер Алексей Пчелкин, который в беседе с Яной Беляковой рассказал о том, как проходят мировые чемпионаты по компьютерным играм, а также указал на активно растущую востребованность стриминговых платформ, где геймеры транслируют игровой процесс в прямом эфире.

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