Франц Тост: «Цунода – топ-гонщик с точки зрения чистого природного таланта»

Франц Тост высказался о высочайшем уровне Юки Цуноды и трудностях Ника де Вриса.

Японский пилот «Альфа Таури» стабильно опережает новичка «Формулы-1» в нынешнем сезоне. Цунода сражается за очки почти на каждом этапе, в то время как де пока не поднимался выше 12-го места.

«В настоящий момент новичкам трудно закрепиться в «Формуле-1». Тестовых дней очень мало, а гонок на разных трассах очень много. Поэтому они вообще не знают автодромы – к примеру, Мельбурн или . Также Ник не был знаком с треком в или в Саудовской Аравии. Это лишь усложняет задачу.

Невозможно сделать все правильно в своей первой квалификации и выжать из машины максимум. Мы хорошо знакомы с Ником. Он никогда не становился чемпионом сразу же – скорее на второй или третий сезон. Так что мы не ожидали, что он придет в «Формулу-1» и тут же окажется впереди Юки. Так не работает.

[Цунода] уже в прошлом году несколько раз становился быстрее [напарника]. Пока что он хорошо проходит процесс обучения. Должен признаться, Юки выступает очень здорово. Надеюсь, мы как можно быстрее предоставим ему быстрый болид, чтобы он смог показать свою истинную скорость.

Юки тоже потребовались два сезона, ему нужен и этот год. Кроме того, ему понадобится следующий сезон, чтобы достичь по-настоящему высокого уровня. « » стала очень сложной, многогранной, никто не может прийти и сразу же оказаться среди лидеров. Это абсолютно исключено.

[Цунода] очень и очень быстр. Многие пока этого не заметили. Но если говорить о чистом природном таланте, он принадлежит к топ-категории. Пьер Гасли тоже это испытал в прошлом году, когда Юки несколько раз оказался быстрее», – заявил руководитель « ».

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