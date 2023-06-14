Тото Вольфф: «Трасса в Монреале не подойдет «Мерседесу» так же хорошо, как трек в Барселоне»

Исполнительный директор « » поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«Результат Гран-при Испании стал для команды заслуженной наградой за все приложенные усилия, чтобы вывезти на трассу обновленный болид. Мы были довольны тем, как показали себя и обновленная машина станет основой для дальнейшего развития, от которой мы будем отталкиваться.

Но мы должны контролировать свои ожидания. В Барселоне была трасса, которая подошла нашей машине, но в следующих гонках мы должны ждать сильных выступлений от конкурентов. Отставание от «Ред Булл» велико и потребуется много и напряженно работать, чтобы сократить его. Тем не менее, мы готовы принять этот вызов.

И теперь мы отправляемся в Монреаль. На трассу с длинными прямыми и медленными поворотами. И это не та трасса, которая подойдет «Мерседесу» так же хорошо, как трек в Барселоне.

Тем не менее, независимо от того, каким будет наш темп, мы будем стремиться достичь максимально возможного результата. И характеристики трассы также помогут нам больше узнать об особенностях работы обновленного болида и помогут определиться с путем для дальнейшего развития», – рассказал Вольфф.

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