Зоозащитники призвали Хэмилтона повлиять на гонки на собачьих упряжках, прервав пресс-конференцию Льюиса

Протестующие прервали пресс-конференцию Льюиса Хэмилтона и его босса Тото Вольффа.

Пилот «Мерседеса» выступал на форуме Forbes Iconoclast Summit в Нью-Йорке вместе с исполнительным директором команды. Представители зоозащитной организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) прервали пресс-конференцию, обратившись к .

Один из людей продемонстрировал плакат, сообщающий, что на гонках на собачьих упряжках «Идитарод», которые проводятся в Аляске, погибли более 150 животных. Заезды спонсирует телекоммуникационная компания GCI – дочерняя фирма «Либерти Медиа», владеющей «Формулой-1». Активисты призвали Хэмилтона использовать свое влияние для того, чтобы «Либерти Медиа» прекратила поддержку соревнований.

«Мы тебя любим, Льюис, мы знаем, что ты союзник. Пожалуйста, попроси «Формулу-1» остановить это, собаки умирают каждый год», – сообщил один из зоозащитников. Семикратный чемпион мира в ответ поднял большой палец вверх.

Пес Хэмилтона попал на особую ливрею «Мерседеса» в честь седьмого титула «Ф-1». Наравне с механиками, инженерами и гонщиками