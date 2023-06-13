Зоозащитники призвали Хэмилтона повлиять на гонки на собачьих упряжках, прервав пресс-конференцию Льюиса

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф собаки Авто

Протестующие прервали пресс-конференцию Льюиса Хэмилтона и его босса Тото Вольффа.

Пилот «Мерседеса» выступал на форуме Forbes Iconoclast Summit в Нью-Йорке вместе с исполнительным директором команды. Представители зоозащитной организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) прервали пресс-конференцию, обратившись к Льюису.

Один из людей продемонстрировал плакат, сообщающий, что на гонках на собачьих упряжках «Идитарод», которые проводятся в Аляске, погибли более 150 животных. Заезды спонсирует телекоммуникационная компания GCI – дочерняя фирма «Либерти Медиа», владеющей «Формулой-1». Активисты призвали Хэмилтона использовать свое влияние для того, чтобы «Либерти Медиа» прекратила поддержку соревнований.

«Мы тебя любим, Льюис, мы знаем, что ты союзник. Пожалуйста, попроси «Формулу-1» остановить это, собаки умирают каждый год», – сообщил один из зоозащитников. Семикратный чемпион мира в ответ поднял большой палец вверх.

Пес Хэмилтона попал на особую ливрею «Мерседеса» в честь седьмого титула «Ф-1». Наравне с механиками, инженерами и гонщиками

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lordk
Хэмилтон -> команда Ф1 -> Ф1 -> Либерти -> GCI -> гонки на собачьих упряжках.

Удивительно, им удалось собрать такую длинную цепочку, и при этом они не понимают, что эти собаки выращиваются ровно ради одной цели. Примерно как коровы выращиваются ради еды.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей
Они ни с тех козырей зашли! Надо было сказать, что целую расу загоревших сцобаков угнетают! И что среди извозчиков нет цветных, лгбт, инвалидов и детей.
И все, сработало бы))) зацепили бы)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ответ Алексей
Они ни с тех козырей зашли! Надо было сказать, что целую расу загоревших сцобаков угнетают! И что среди извозчиков нет цветных, лгбт, инвалидов и детей. И все, сработало бы))) зацепили бы)))
Цветных лгбт-собак!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий