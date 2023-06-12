Ален Прост: «Пересу надо не кричать о желании победить Ферстаппена, а смещать баланс сил в свою пользу»

Теги Айртон Сенна Ален Прост Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Ален Прост раскритиковал поведение Серхио Переса в борьбе с Максом Ферстаппеном.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» уверен, что Перес ошибается, публично рассуждая о своих амбициях.

«Пилот всегда должен смещать баланс сил в свою пользу, будь то настройки машины или вклад команды. И в этом смысле Перес ведет себя неправильно.

Ему нужно, чтобы Макс Ферстаппен сомневался в нем, чтобы «Ред Булл» изменил свое отношение к нему. Как мы знаем, перед Пересом стоит фактически невыполнимая задача. И чтобы ее достичь, надо прежде всего не кричать так громко о желании победить Макса.

Его свита тоже не помогает. Месяц назад я читал, как его отец говорит журналистам, что борьба с Максом похожа на ту, что была между мной и Айртоном [Сенной] – это бессмысленно и контрпродуктивно», – заявил Прост в интервью L’Équipe.

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2 комментария

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Великий Алонсо
Перес смешной середняк и отец его такой же, мексиканская версия Петросяна. Тут Макс то не дотягивает до Сенны и Проста, а Перес вообще даже ногтя их не стоит. Такие как Перес были всегда - Уэббер, Боттас. Таких гонщиков берут чтобы очки в Кубок Конструкторов набивать и помочь лидеру команды когда надо, это не чемпионы.
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