Ален Прост: «Пересу надо не кричать о желании победить Ферстаппена, а смещать баланс сил в свою пользу»
Ален Прост раскритиковал поведение Серхио Переса в борьбе с Максом Ферстаппеном.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» уверен, что Перес ошибается, публично рассуждая о своих амбициях.
«Пилот всегда должен смещать баланс сил в свою пользу, будь то настройки машины или вклад команды. И в этом смысле Перес ведет себя неправильно.
Ему нужно, чтобы Макс Ферстаппен сомневался в нем, чтобы «Ред Булл» изменил свое отношение к нему. Как мы знаем, перед Пересом стоит фактически невыполнимая задача. И чтобы ее достичь, надо прежде всего не кричать так громко о желании победить Макса.
Его свита тоже не помогает. Месяц назад я читал, как его отец говорит журналистам, что борьба с Максом похожа на ту, что была между мной и Айртоном [Сенной] – это бессмысленно и контрпродуктивно», – заявил Прост в интервью L’Équipe.
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