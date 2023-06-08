Джолион Палмер: «Трасса Гран-при Испании усилила эффект от обновлений «Мерседеса», соперники выступили ниже ожиданий. Интереснее будет сравнить в Канаде»

Теги Гран-при Испании Гран-при Канады Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Джолион Палмер Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Джолион Палмер призвал не переоценивать прогресс «Мерседеса».

По мнению эксперта сайта «Формулы-1» и бывшего пилота серии, подиум Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла на Гран-при Испании не позволяет оценить эффективность обновлений.

«Мерседес» оказался в центре внимания с его двойным подиумом. Команда привезла серьезные обновления, и на первый взгляд кажется, что они тут же дали результат. Тем не менее, «Мерседес» всегда выступал сильно на этой трассе. В прошлом году Джордж Рассел сражался за лидерство и стал третьим, а Льюис Хэмилтон удивил прорывом из хвоста пелотона.

Вероятнее, характеристики трека усилили эффект от новинок, хоть они и правда сработали. Будет интереснее сравнить в Канаде – трасса скорее сродни городским автодромам, которые были до этого.

Но команда, похоже, на верном пути, так что, как в прошлом году, дальше должна только прибавлять. В то же время отставание от «Ред Булл» и Макса Ферстаппена остается большим, а «Мерседес» также помог тот факт, что соперники выступили ниже ожиданий», – считает Палмер.

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2 комментария

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Luca di Montezemolo
В прошлом году Хэм так летел что гонку мог выиграть, если бы не безумный крашер, но выводы смешат, что все мерс поехал, куда он поехал , просто провалились конкуренты, а космовоз все так же далеко. Это вообще ржачь в пятницу были рассуждения у экспертов что у мерса ведро, а фуры прибавили с обновами, а потом наоборот. Давайте Канаду хоть глянем, там Алонсо собирается ушатать мерс.
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& Drew
Чьих ожиданий, Джо... В отличие от от экспертов папа Строл не испытывает иллюзий на этот счет . Как говорится, ваши ожидания это ваши проблемы.
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