Джолион Палмер: «Трасса Гран-при Испании усилила эффект от обновлений «Мерседеса», соперники выступили ниже ожиданий. Интереснее будет сравнить в Канаде»

Джолион Палмер призвал не переоценивать прогресс «Мерседеса».

По мнению эксперта сайта «Формулы-1» и бывшего пилота серии, подиум и Джорджа Расселла на Гран-при Испании не позволяет оценить эффективность обновлений.

«Мерседес» оказался в центре внимания с его двойным подиумом. Команда привезла серьезные обновления, и на первый взгляд кажется, что они тут же дали результат. Тем не менее, «Мерседес» всегда выступал сильно на этой трассе. В прошлом году сражался за лидерство и стал третьим, а Льюис Хэмилтон удивил прорывом из хвоста пелотона.

Вероятнее, характеристики трека усилили эффект от новинок, хоть они и правда сработали. Будет интереснее сравнить в – трасса скорее сродни городским автодромам, которые были до этого.

Но команда, похоже, на верном пути, так что, как в прошлом году, дальше должна только прибавлять. В то же время отставание от « » и остается большим, а «Мерседес» также помог тот факт, что соперники выступили ниже ожиданий», – считает Палмер.

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