Нико Росберг: «Ферстаппен в одном ряду с Михаэлем Шумахером, Хэмилтоном, Сенной. Историческое величие»

Теги Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Нико Росберг сравнил Макса Ферстаппена с семикратными чемпионами «Формулы-1».

«Мы наблюдаем настоящее историческое величие – в одном ряду с [Михаэлем] Шумахером, Хэмилтоном, Сенной. Он выступает просто невероятным, выдающимся образом», – отметил чемпион мира 2016 года.

Росберг считает, что пилот «Ред Булл» останется в числе великих, даже если уйдет из «Ф-1» в конце сезона-2023 с тремя титулами:

«Он начал так говорить в тот год, когда сражался с Хэмилтоном. Он заявил: «Я не протяну слишком долго, если каждый сезон будет таким». Подобные битвы очень жесткие и напряженные, гоняться становится не так весело.

«Ф-1» всегда будет напряженной средой, особенно когда каждый год сражаешься за чемпионство и являешься тем, кому есть что терять. Все ожидают, что ты будешь побеждать снова и снова – это довольно сильно изматывает.

Я не могу поставить себя на его место. Если говорить о деньгах, он уже все сделал: ему не придется снова работать или о чем-либо переживать. Что касается рекордов, к концу нынешнего года он уже окажется в числе лучших в истории».

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7 комментариев

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V3ttel
Есть один пока недостаток - это напарники, которые оказывают реальное сопротивление. Рон Деннис мог себе такое позволить) Кристиан Хорнер - нет. Норриса вместо Переса на 24 год? А слабо))
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maximus388
Ответ Великий Алонсо
Весь этот ряд это второй эшелон, на ступеньку ниже после главного пьедестала с единственным и неповторимым Фернандо Алонсо. Алонсо лучше Шумахера, доказано в середине нулевых, Алонсо лучше Хэмилтона, доказано неоднократно, в том числе и в этом сезоне. Алонсо лучше Сенны. Алонсо лучше Ферстаппена, который кроме пары самовозных титулов ещё ничего не сделал. Фернандо Алонсо номер 1 в истории Формулы. Так оно и есть, все по фактам и по полочкам, если ты сел на самовоз и штампуешь победы с единственным соперником в виде смешного Серхио Переса, это не делает тебя Великим, понятно, Нико Росберг? Учти это и не забывай в следующий раз, когда будешь составлять свой список величайших.
Каждый раз, когда на спортсе пишет Алонсо, где-то улыбается Виталий Петров.
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