Нико Росберг: «Ферстаппен в одном ряду с Михаэлем Шумахером, Хэмилтоном, Сенной. Историческое величие»

Нико Росберг сравнил Макса Ферстаппена с семикратными чемпионами «Формулы-1».

«Мы наблюдаем настоящее историческое величие – в одном ряду с [ ] Шумахером, Хэмилтоном, Сенной. Он выступает просто невероятным, выдающимся образом», – отметил чемпион мира 2016 года.

считает, что пилот « » останется в числе великих, даже если уйдет из «Ф-1» в конце сезона-2023 с тремя титулами:

«Он начал так говорить в тот год, когда сражался с . Он заявил: «Я не протяну слишком долго, если каждый сезон будет таким». Подобные битвы очень жесткие и напряженные, гоняться становится не так весело.

«Ф-1» всегда будет напряженной средой, особенно когда каждый год сражаешься за чемпионство и являешься тем, кому есть что терять. Все ожидают, что ты будешь побеждать снова и снова – это довольно сильно изматывает.

Я не могу поставить себя на его место. Если говорить о деньгах, он уже все сделал: ему не придется снова работать или о чем-либо переживать. Что касается рекордов, к концу нынешнего года он уже окажется в числе лучших в истории».

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