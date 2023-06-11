24 часа Ле-Мана. «Феррари» опережает «Тойоту» за 3 часа до финиша

Экипаж «Феррари» №51 продолжает лидировать в гонке «24 часа Ле-Мана» за три часа до финиша заезда.

При этом команда потеряла примерно минуту из-за заминки на пит-стопе. В результате этого экипажу «Тойоты» №8 удалось сократить отставание от лидеров до 11 секунд. Третье место в классе гиперкаров занимает экипаж «Кадиллака» №2 с отставанием в круг.

В классе LMP2 лидерство сохраняет экипаж команды «Интер Европол Компетишн» №34.

24 часа Ле-Мана. «Феррари» забрала лидерство у «Тойоты»