24 часа Ле-Мана. «Феррари» опережает «Тойоту» за 3 часа до финиша
Экипаж «Феррари» №51 продолжает лидировать в гонке «24 часа Ле-Мана» за три часа до финиша заезда.
При этом команда потеряла примерно минуту из-за заминки на пит-стопе. В результате этого экипажу «Тойоты» №8 удалось сократить отставание от лидеров до 11 секунд. Третье место в классе гиперкаров занимает экипаж «Кадиллака» №2 с отставанием в круг.
В классе LMP2 лидерство сохраняет экипаж команды «Интер Европол Компетишн» №34.
Последний отрезок у "Тойоты" должен был ехать Хиракава, но, скорее всего, поедет Буэми. У "Феррари" та же история: должен был ехать Джовинацци, но теперь вполне могут посадить опытного Пьер Гвиди.
В LMP2 тоже драма: лидирующий Interpol номер 34 получил "драйв тру" за обгон под пейс-каром. Когда там был последний "пейс-кар"? Сколько часов назад? Сейчас дистанция между лидером и едущим на втором месте в классе Кубицей - 26 секунд. По меркам "Ле-мана" - ничто.
И, конечно, без драмы в GTEam тоже нельзя было обойтись: девчонки из Iron Dames не просто сдали лидерство "Корветту" номер 33, но ещё и пропустили вперёд "Астон Мартин" номер 25.
Последние два с половиной часа будут огненными! В самом конце гонки возможен дождь, да и дирекцию гонки я бы тоже не сбрасывал.
И у тех, и у других ещё будет смена водителя: Пьер Гвиди будет закрывать у "Феррари" и остаётся вопрос, кто будет закрывать у "Тойоты".
2 Toyota GR010 HYBRID#8. + 10.058
3 Cadillac V-Series.R#2 +1 круг
4 Cadillac V-Series.R#3. +3 круга
5 Porsche 963#5. +6кругов
Ещё есть мнение, что "Тойота" планирует обойти "Феррари" задолго до последнего отрезка и посадить-таки в конце за руль Хиракаву, снабдив его свежим "софтом".