24 часа Ле-Мана. «Феррари» опережает «Тойоту» за 3 часа до финиша

Теги Феррари Тойота 24 часа Ле-Мана WEC Кадиллак Авто

Экипаж «Феррари» №51 продолжает лидировать в гонке «24 часа Ле-Мана» за три часа до финиша заезда.

При этом команда потеряла примерно минуту из-за заминки на пит-стопе. В результате этого экипажу «Тойоты» №8 удалось сократить отставание от лидеров до 11 секунд. Третье место в классе гиперкаров занимает экипаж «Кадиллака» №2 с отставанием в круг.

В классе LMP2 лидерство сохраняет экипаж команды «Интер Европол Компетишн» №34.

24 часа Ле-Мана. «Феррари» забрала лидерство у «Тойоты»

10 комментариев

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Антон Казанский
Брендан Хартли едет уже 4 отрезок подряд на одном и том же комплекте резины. Причина простая: "Феррари" на трассе быстрее и задача "Тойоты" - обойти конкурента на пит-стопах. "Феррари" пытаются побить стратегией. Знакомо, не правда ли?

Последний отрезок у "Тойоты" должен был ехать Хиракава, но, скорее всего, поедет Буэми. У "Феррари" та же история: должен был ехать Джовинацци, но теперь вполне могут посадить опытного Пьер Гвиди.

В LMP2 тоже драма: лидирующий Interpol номер 34 получил "драйв тру" за обгон под пейс-каром. Когда там был последний "пейс-кар"? Сколько часов назад? Сейчас дистанция между лидером и едущим на втором месте в классе Кубицей - 26 секунд. По меркам "Ле-мана" - ничто.

И, конечно, без драмы в GTEam тоже нельзя было обойтись: девчонки из Iron Dames не просто сдали лидерство "Корветту" номер 33, но ещё и пропустили вперёд "Астон Мартин" номер 25.

Последние два с половиной часа будут огненными! В самом конце гонки возможен дождь, да и дирекцию гонки я бы тоже не сбрасывал.
+12
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+12
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либеральный майдан
Ответ Великий Алонсо
24 часа Ле-Мана уже не интересуют, Алонсо выиграл здесь и не один раз
когда не было ни Ауди ,ни Порше
+4
0
+4
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либеральный майдан
эта гонка напоминает сезон 2021, где многолетний доминатор сталкивается с ожесточенным сопротивлением, но надо признать что и Тойоду замедлили также как Мерседес в свое время
+3
0
+3
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Антон Казанский
Ответ Антон Казанский
Брендан Хартли едет уже 4 отрезок подряд на одном и том же комплекте резины. Причина простая: "Феррари" на трассе быстрее и задача "Тойоты" - обойти конкурента на пит-стопах. "Феррари" пытаются побить стратегией. Знакомо, не правда ли? Последний отрезок у "Тойоты" должен был ехать Хиракава, но, скорее всего, поедет Буэми. У "Феррари" та же история: должен был ехать Джовинацци, но теперь вполне могут посадить опытного Пьер Гвиди. В LMP2 тоже драма: лидирующий Interpol номер 34 получил "драйв тру" за обгон под пейс-каром. Когда там был последний "пейс-кар"? Сколько часов назад? Сейчас дистанция между лидером и едущим на втором месте в классе Кубицей - 26 секунд. По меркам "Ле-мана" - ничто. И, конечно, без драмы в GTEam тоже нельзя было обойтись: девчонки из Iron Dames не просто сдали лидерство "Корветту" номер 33, но ещё и пропустили вперёд "Астон Мартин" номер 25. Последние два с половиной часа будут огненными! В самом конце гонки возможен дождь, да и дирекцию гонки я бы тоже не сбрасывал.
"Тойота" пробует андеркат, но "Феррари" тут же контратакует: заезжает раньше времени на смену водителя и сажает за руль Джовинацци. Номер 51 вернулся на трассу лидером с теми же 16 секундами преимущества и свеженьким пилотом. Хартли уже проехал почти два часа и ехать ещё минимум час.

И у тех, и у других ещё будет смена водителя: Пьер Гвиди будет закрывать у "Феррари" и остаётся вопрос, кто будет закрывать у "Тойоты".
+2
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+2
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Ascari
Ответ Антон Казанский
Брендан Хартли едет уже 4 отрезок подряд на одном и том же комплекте резины. Причина простая: "Феррари" на трассе быстрее и задача "Тойоты" - обойти конкурента на пит-стопах. "Феррари" пытаются побить стратегией. Знакомо, не правда ли? Последний отрезок у "Тойоты" должен был ехать Хиракава, но, скорее всего, поедет Буэми. У "Феррари" та же история: должен был ехать Джовинацци, но теперь вполне могут посадить опытного Пьер Гвиди. В LMP2 тоже драма: лидирующий Interpol номер 34 получил "драйв тру" за обгон под пейс-каром. Когда там был последний "пейс-кар"? Сколько часов назад? Сейчас дистанция между лидером и едущим на втором месте в классе Кубицей - 26 секунд. По меркам "Ле-мана" - ничто. И, конечно, без драмы в GTEam тоже нельзя было обойтись: девчонки из Iron Dames не просто сдали лидерство "Корветту" номер 33, но ещё и пропустили вперёд "Астон Мартин" номер 25. Последние два с половиной часа будут огненными! В самом конце гонки возможен дождь, да и дирекцию гонки я бы тоже не сбрасывал.
Спасибо большое за основные моменты!!
+2
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Avior
Ответ Великий Алонсо
24 часа Ле-Мана уже не интересуют, Алонсо выиграл здесь и не один раз
За него работу сделали другие пилоты. Вот Уеббер и Халк свои команды тащили вперед.
+2
-1
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Birdman
1 Ferrari 499P#51 310 круг
2 Toyota GR010 HYBRID#8. + 10.058
3 Cadillac V-Series.R#2 +1 круг
4 Cadillac V-Series.R#3. +3 круга
5 Porsche 963#5. +6кругов
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Антон Казанский
Ответ Антон Казанский
Брендан Хартли едет уже 4 отрезок подряд на одном и том же комплекте резины. Причина простая: "Феррари" на трассе быстрее и задача "Тойоты" - обойти конкурента на пит-стопах. "Феррари" пытаются побить стратегией. Знакомо, не правда ли? Последний отрезок у "Тойоты" должен был ехать Хиракава, но, скорее всего, поедет Буэми. У "Феррари" та же история: должен был ехать Джовинацци, но теперь вполне могут посадить опытного Пьер Гвиди. В LMP2 тоже драма: лидирующий Interpol номер 34 получил "драйв тру" за обгон под пейс-каром. Когда там был последний "пейс-кар"? Сколько часов назад? Сейчас дистанция между лидером и едущим на втором месте в классе Кубицей - 26 секунд. По меркам "Ле-мана" - ничто. И, конечно, без драмы в GTEam тоже нельзя было обойтись: девчонки из Iron Dames не просто сдали лидерство "Корветту" номер 33, но ещё и пропустили вперёд "Астон Мартин" номер 25. Последние два с половиной часа будут огненными! В самом конце гонки возможен дождь, да и дирекцию гонки я бы тоже не сбрасывал.
"Hammer-time, Brendan!". "Тойота" включила режим "вечеринки" и Хартли на свежих шинах выкладывается по полной. За полтора круга отыграл почти 5 секунд у Джовинацци. Грядёт смена водителя.

Ещё есть мнение, что "Тойота" планирует обойти "Феррари" задолго до последнего отрезка и посадить-таки в конце за руль Хиракаву, снабдив его свежим "софтом".
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Антон Казанский
Ответ Ascari
Спасибо большое за основные моменты!!
Пожалуйста. Но лучше всё-таки найдите трансляцию) Развязка просто обязана быть сумасшедшей!
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