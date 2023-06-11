24 часа Ле-Мана. «Феррари» забрала лидерство у «Тойоты»

Теги Феррари Тойота 24 часа Ле-Мана Себастьян Буэми WEC Антонио Джовинацци Авто

Экипаж «Феррари» №51 – за рулем в данный момент находится Антонио Джовинацци, – лидирует в гонке «24 часа Ле-Мана». Экипаж «Тойоты» №8 (Себастьян Буэми за рулем) уступает соперникам чуть больше минуты. Причиной потери лидерства «Тойотой» стало повреждение переднего сплиттера и медленный прокол правого заднего колеса. В результате после заезда на пит-стоп лидерство перешло к «Феррари».

Шансы команды «Порше» на подиум заметно снизились после того, как Кевин Эстре попал в аварию при попытке обгона на круг одной из машин класса LMP2.

В классе LMP2 лидирует экипаж команды «Интер Европол Компетишн» №34.

До финиша гонки остается чуть более 5,5 часов.

24 часа Ле-Мана. «Тойота» вернула лидерство, «Феррари» – вторая, экипаж Квята сошел после аварии

6 комментариев

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Антон Казанский
Ответ Ascari
А почему про ГТ ничего не пишите?
Всё просто: они только что проснулись, зашли в Live Timing, а там полная дичь. И теперь судорожно ищут доступную трансляцию, чтобы хотя бы понять, что происходит.
+4
0
+4
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OnlyDendy
Ответ AJ December
а почему тогда на сайте Ле Ман 24 на первом месте Тойота?
Феррари на Пит стопе заглохла
+2
0
+2
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Ascari
А почему про ГТ ничего не пишите?
+1
0
+1
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AJ December
а почему тогда на сайте Ле Ман 24 на первом месте Тойота?
+1
0
+1
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Антон Казанский
Новость, которой уже несколько часов.

Только что плановый пит-стоп для 51-го номера пошёл совсем не по плану и как раз именно "Тойота" номер 8 вернула лидерство.

Однако, "Феррари" на трассе довольно близко к "Тойоте", едет на свежих шинах и сейчас, скорее всего, обгонит.
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Birdman
1 #51 FERRARI AF CORSE 260 круг
2 #8 TOYOTA GAZOO RACING +0.609
3 #2 CADILLAC RACING +3:12.413
4 #3 CADILLAC RACING. +2 круга
5 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES +3 круга
6 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT + 6кругов
7 #50 FERRARI AF CORSE
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