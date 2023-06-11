24 часа Ле-Мана. «Феррари» забрала лидерство у «Тойоты»

Экипаж «Феррари» №51 – за рулем в данный момент находится , – лидирует в гонке «24 часа Ле-Мана». Экипаж «Тойоты» №8 ( за рулем) уступает соперникам чуть больше минуты. Причиной потери лидерства «Тойотой» стало повреждение переднего сплиттера и медленный прокол правого заднего колеса. В результате после заезда на пит-стоп лидерство перешло к «Феррари».

Шансы команды «Порше» на подиум заметно снизились после того, как Кевин Эстре попал в аварию при попытке обгона на круг одной из машин класса LMP2.

В классе LMP2 лидирует экипаж команды «Интер Европол Компетишн» №34.

До финиша гонки остается чуть более 5,5 часов.

24 часа Ле-Мана. «Тойота» вернула лидерство, «Феррари» – вторая, экипаж Квята сошел после аварии