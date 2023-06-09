Эдриан Ньюи об отказе «Феррари»: «В то время мои дети были еще маленькими, а переезжать в Италию пришлось бы вместе с семьей»

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» признал, что в прошлом несколько раз обдумывал переход в « ».

Как рассказал Ньюи, он всерьез обдумывал предложения, которые получил в 1993 и 1997 году, но в итоге решил отказаться. Более поздние предложения Ньюи уже не рассматривал всерьез, поскольку был всем доволен в « ».

«В прошлом у нас были переговоры с «Феррари». Искушение было сильным, ведь мы говорим о действительно легендарной команде. Самыми заманчивыми были предложения в 1993 и 1997 годах, когда я перешел из «Уильямса» в «Макларен».

Это был очень трудный выбор. В то время мои дети были еще маленькими, и я понятия не имел, как они смогут устроиться в итальянской школе. Ведь если бы я перешел в команду, которая базируется в Италии, мне бы пришлось переезжать вместе с семьей.

Сейчас, в «Ред Булл», я был вовлечен в работу команде более или менее с самого начала (ее существования). Переход в другую команду – это всегда огромная нагрузка и большой объем работы по адаптации, освоению рабочих процессов и многого другого. Если честно, будь я сейчас на 20 лет моложе, я может и согласился бы на такой переход», – рассказал Ньюи.

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