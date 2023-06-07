Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Испании по версии экспертов сайта «Ф-1». Хэмилтон и Чжоу – в топ-3

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим гонщиком Гран-при Испании по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

За этап в Барселоне Ферстаппен получил 9,6 балла, опередив попавших в тройку Льюиса Хэмилтон (9,2) и Чжоу Гуаньюй (8,4).

Предыдущий лидер рейтинга в этом сезоне Фернандо Алонсо не попал в топ-10 и в общем зачете уступил первую строчку Ферстаппену.

Лучшие пилоты Гран-при Испании по версии экспертов сайта «Формулы-1»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 9,2

3. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 8,4

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2

5. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6

6. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,4

6. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,4

8. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,2

9. Серхио Перес («Ред Булл») – 6,6

10. Пьер Гасли («Альпин») – 6,4

Макс Ферстаппен по итогам гонки в Барселоне вышел в лидеры рейтинга, сумев обойти Алонсо.

У Ферстаппена и Окона равные баллы за Гран-при Монако, Алонсо остается лучшим гонщиком сезона по версии сайта «Ф-1»

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