У Ферстаппена и Окона равные баллы за Гран-при Монако, Алонсо остается лучшим гонщиком сезона по версии сайта «Ф-1»

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Сайт «Формулы-1» определил сильнейших пилотов Гран-при Монако.

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Сайт признал лучшими пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, одержавшего победу, и призера Эстебана Окона из «Альпин». Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, занявший второе место по итогам Гран-при, расположился на третьей строчке. Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис, финишировавший 12-м, был близок к попаданию в топ-10 рейтинга.

Лучшие пилоты Гран-при Монако по версии экспертов сайта «Ф-1»
 
1-2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,8
1-2. Эстебан Окон («Альпин») – 9,8
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,2
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,4
5. Ландо Норрис («Макларен») – 8
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,8
7. Пьер Гасли («Альпин») – 7,4
8-9. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,2
8-9. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2
10. Шарль Леклер («Феррари») – 6,6
 

Алонсо остается лучшим пилотом по среднему баллу за сезон-2023, однако отрыв от Ферстаппена сократился до минимума. На третье место переместился Хэмилтон, Окон попал в топ-10.

Окон – лучший гонщик Гран-при Монако, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й, Перес – 20-й по версии The Race

1 комментарий

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Mr.BadGuy
Почему Рассел выше Эклера? Тот явных ошибок не совершали, а Рассел упустил 2 места и еще и штраф 5 сек словил.
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