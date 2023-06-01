У Ферстаппена и Окона равные баллы за Гран-при Монако, Алонсо остается лучшим гонщиком сезона по версии сайта «Ф-1»
Сайт «Формулы-1» определил сильнейших пилотов Гран-при Монако.
После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.
Сайт признал лучшими пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, одержавшего победу, и призера Эстебана Окона из «Альпин». Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, занявший второе место по итогам Гран-при, расположился на третьей строчке. Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис, финишировавший 12-м, был близок к попаданию в топ-10 рейтинга.
Алонсо остается лучшим пилотом по среднему баллу за сезон-2023, однако отрыв от Ферстаппена сократился до минимума. На третье место переместился Хэмилтон, Окон попал в топ-10.
Окон – лучший гонщик Гран-при Монако, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й, Перес – 20-й по версии The Race
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