Алекс Албон о форме «Уильямса»: «Этап в Барселоне, на настоящей гоночной трассе, обнажил наши слабости»

Пилот « » заявил, что выступление команды на лишь подтвердило тот факт, что болид «Уильямса» в данный момент является самым медленным в пелотоне.

Албон финишировал на этапе в Барселоне на 16-й позиции.

«Я собой доволен. Я считаю, что мы хорошо поработали. Просто таково положение команды в данный момент.

Мы провели несколько гонок на трассах, которые я бы назвал характерными – я говорю о городских трассах, со своими уникальными особенностями. А теперь мы приехали в Барселону – на настоящую гоночную трассу, которая в некоторой степени обнажила наши слабости.

И в этом нет никакого секрета. Мы и сами об этом говорили. Что наша машина по-прежнему остается десятой по скорости в пелотоне. И уик-энд в Барселоне это показал. При этом у нас еще будут обновления болида – чем раньше они появятся, тем лучше. Надеюсь, что прибавив в скорости мы вновь сможем бороться с соперниками из середины пелотона, как делали на некоторых этапах на старте сезона», – рассказал Албон.

«Феррари» хвалилась обновками: поворот в развитии болида с опережением сроков. На деле – апдейт по пути аутсайдера «Ф-1»