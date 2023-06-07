Алекс Албон о форме «Уильямса»: «Этап в Барселоне, на настоящей гоночной трассе, обнажил наши слабости»

Теги Гран-при Испании Уильямс Формула-1 Александр Албон Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон заявил, что выступление команды на Гран-при Испании лишь подтвердило тот факт, что болид «Уильямса» в данный момент является самым медленным в пелотоне.

Албон финишировал на этапе в Барселоне на 16-й позиции.

«Я собой доволен. Я считаю, что мы хорошо поработали. Просто таково положение команды в данный момент.

Мы провели несколько гонок на трассах, которые я бы назвал характерными – я говорю о городских трассах, со своими уникальными особенностями. А теперь мы приехали в Барселону – на настоящую гоночную трассу, которая в некоторой степени обнажила наши слабости.

И в этом нет никакого секрета. Мы и сами об этом говорили. Что наша машина по-прежнему остается десятой по скорости в пелотоне. И уик-энд в Барселоне это показал. При этом у нас еще будут обновления болида – чем раньше они появятся, тем лучше. Надеюсь, что прибавив в скорости мы вновь сможем бороться с соперниками из середины пелотона, как делали на некоторых этапах на старте сезона», – рассказал Албон.

«Феррари» хвалилась обновками: поворот в развитии болида с опережением сроков. На деле – апдейт по пути аутсайдера «Ф-1»

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