Гельмут Марко о лучшем круге Ферстаппена в конце Гран-при Испании: «Мы совсем не хотели, чтобы он рисковал, но злиться на Макса не можем»

Советник «Ред Булл» признал, что команда никак не могла успокоить и поберечь машину в конце Гран-при Испании.

Ферстаппен, несмотря на большое преимущество, продолжал рисковать и атаковал на пределе, пока не установил лучший круг гонки – что принесло ему 1 дополнительный балл, а также позволило выиграть Большой шлем «Формулы-1», который присуждается за старт с поула, победу с лидированием в гонке от старта до финиша и лучший круг:

«Макс настаивал на том, чтобы побороться за этот один дополнительный балл, хотя шины на его болиде были заметно «старше», чем у Чеко Переса. Да и мы не хотели, чтобы он это делал. Но в такие моменты до него просто невозможно достучаться с подобными просьбами.

Он также получил уже три предупреждения (за срезки трассы), и мы совсем не хотели, чтобы он чем-то рисковал в такой ситуации. Но злиться на Макса мы не можем».

Марко также поделился мнением о прогрессе «Мерседеса» в работе с машиной и перспективах немецкой команды догнать «Ред Булл», особенно учитывая штраф и ограничение на работе в аэродинамической трубе:

«Соперники действительно сделали большой шаг вперед и демонстрировали отличное время круга. Но пока мы находимся сравнительно далеко впереди, мы можем быть спокойны относительно данной ситуации.

В плане у « » еще есть несколько новинок, они были включены в график обновлений с самого начала. У нас по-прежнему есть преимущество в 0,2 – 0,3 секунды, а это довольно много».

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