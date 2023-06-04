Серхио Перес: «До попадания на подиум оказалось довольно далеко, я не смог бороться с Расселлом»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Джордж Расселл Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Испании, признав, что ему не хватило скорости для борьбы с «Мерседесом» за попадание на подиум.

«До попадания на подиум нам оказалось довольно далеко, я не мог бороться с Джорджем Расселлом. Я скорее боролся с Карлосом Сайнсом, в то время как в отношении Джорджа довольно рано стало понятно, что он сегодня очень силен.

К сожалению, в итоге мы финишировали позади Джорджа. Нужно сказать, что «Мерседес» на самом деле был очень силен, команда продемонстрировала отличный темп», – рассказал Перес.

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3 комментария

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United_LP
Тебе повезло с мертвым Сайнсом
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Рнпрл Аари
Мерсы сегодня в ударе были и болид ехал и стратеги хорошо сработали, чуть не повезло Пересу
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