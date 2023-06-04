«Мерседес» вызвали к стюардам за нарушение правил закрытого парка

Стюарды вызвали представителей « » из-за нарушения правил закрытого парка после Гран-при Испании. Среди вызванных сотрудников физиотерапевты и .

По регламенту они обязаны ждать своих пилотов вне подиума и не заходить в комнату отдыха для первой тройки, пока не закончится церемония награждения. Вероятно, в этот раз они поступили иначе. Скорее всего, «Мерседесу» выпишут денежный штраф.

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й