«Мерседес» вызвали к стюардам за нарушение правил закрытого парка
Стюарды вызвали представителей «Мерседеса» из-за нарушения правил закрытого парка после Гран-при Испании. Среди вызванных сотрудников физиотерапевты Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла.
По регламенту они обязаны ждать своих пилотов вне подиума и не заходить в комнату отдыха для первой тройки, пока не закончится церемония награждения. Вероятно, в этот раз они поступили иначе. Скорее всего, «Мерседесу» выпишут денежный штраф.
Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й
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