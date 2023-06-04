«Мерседес» вызвали к стюардам за нарушение правил закрытого парка

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Стюарды вызвали представителей «Мерседеса» из-за нарушения правил закрытого парка после Гран-при Испании. Среди вызванных сотрудников физиотерапевты Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла.

По регламенту они обязаны ждать своих пилотов вне подиума и не заходить в комнату отдыха для первой тройки, пока не закончится церемония награждения. Вероятно, в этот раз они поступили иначе. Скорее всего, «Мерседесу» выпишут денежный штраф.

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й

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