Карлос Сайнс о проблемах «Феррари»: «Нам просто нужно время, нужно продолжать пытаться»

Пилот « » объяснил, почему команда провалила Гран-при Испании, где испанец финишировал пятым после старта с первого ряда.

«Сегодня я старался даже больше, [чем вчера]. Но это было незаметно. К сожалению, такова наша ситуация.

Мы знаем, что гоночный темп и высокоскоростные повороты – наши слабости. К сожалению, из-за асфальта в Барселоне, конфигурации трассы и множества высокоскоростных поворотов шины быстро изнашиваются. Вот почему у нас возникли сложности – и еще из-за непредсказуемости машины. Я сделал все что мог.

Я пилотировал самым оптимальным образом, но, к сожалению, лучшее, чего я смог добиться, – это пятое место.

Мы уже поняли свои слабости и где отстаем. У нас есть фидбек и стремление [прогрессировать]. Нам просто нужно время, нужно продолжать пытаться, продолжать привозить новинки. «Мерседес» сегодня доказал, что они сделали хороший шаг вперед – и это хороший пример.

Мы будем стараться выкладываться на полную. Я вижу, что команда едина, команда в Маранелло старается изо всех сил. Возможно, мы привезли обновления на худший их возможных для нас треков – что не очень-то помогает», – объяснил Сайнс.

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й