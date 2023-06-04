Карлос Сайнс о проблемах «Феррари»: «Нам просто нужно время, нужно продолжать пытаться»

Теги Гран-при Испании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил, почему команда провалила Гран-при Испании, где испанец финишировал пятым после старта с первого ряда.

«Сегодня я старался даже больше, [чем вчера]. Но это было незаметно. К сожалению, такова наша ситуация.

Мы знаем, что гоночный темп и высокоскоростные повороты – наши слабости. К сожалению, из-за асфальта в Барселоне, конфигурации трассы и множества высокоскоростных поворотов шины быстро изнашиваются. Вот почему у нас возникли сложности – и еще из-за непредсказуемости машины. Я сделал все что мог.

Я пилотировал самым оптимальным образом, но, к сожалению, лучшее, чего я смог добиться, – это пятое место.

Мы уже поняли свои слабости и где отстаем. У нас есть фидбек и стремление [прогрессировать]. Нам просто нужно время, нужно продолжать пытаться, продолжать привозить новинки. «Мерседес» сегодня доказал, что они сделали хороший шаг вперед – и это хороший пример.

Мы будем стараться выкладываться на полную. Я вижу, что команда едина, команда в Маранелло старается изо всех сил. Возможно, мы привезли обновления на худший их возможных для нас треков – что не очень-то помогает», – объяснил Сайнс.

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й

2 комментария

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Анатолий Зубков
Отродясь такого не видали, и вот опять. Из года в год сливают гонку обновлений.
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Imax161
Где вывод про обновления? Что они должны были дать команде? Почему обновления не решили проблему с износом? Машина стала ещё медленнее! Вам дали время, сначала 4 недели, потом 3 недели, потом ещё 2 раза по 2 недели, чем вы бл там занимаетесь??? В начале сезона была цель победа в чемпионате! Сейчас команда идёт на 4 месте. Это каааак вообще???
+3
0
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