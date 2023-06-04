Джордж Расселл об обновленном болиде «Мерседеса»: «Разницу делают не боковые понтоны. Главная магия – под машиной, на днище»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Испании, отметив прогресс команды в работе над усовершенствованием болида:
«Я определенно был уверен в своих силах и возможности прорваться вперед. У нас был отличный гоночный темп, я был сильно расстроен неудачей в квалификации. Все это лишь доказывает, что всегда нужно продолжать верить. А гонка получилась увлекательной.
Разницу делают не боковые понтоны. Да, новые понтоны могут быть фактором, но главная магия находится не там. Главная магия – под машиной, на днище. И это касается всех команд. И нам предстоит еще очень много работы, чтобы догнать Макса».
Также Расселл внес ясность в инцидент, случившийся по ходу гонки – когда Джордж сначала сообщил команде о начале дождя в 5-м повороте, а потом понял, что принял за капли дождя пот с собственных волос:
«Да, возникла небольшая путаница. Еще в начале гонки я знал, что мои волосы оказались не заправлены в балаклаву. Поэтому они постоянно болтались, что было довольно неприятно.
Потом я начал тормозить и вдруг увидел на визоре капли дождя. Но потом я довольно быстро понял, что на самом деле это были капли пота с моих волос – и они просто попали на визор в момент торможения. Так что да, в какой-то момент я и правда разволновался».
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красные клованы безнадежны, они не умеют улучшать болид. Да, и клоунада в паддоке осталась, механики умудряются подготовить болид так что они на левых поворотах в квале сливает по 0,2 секунды, а стратег добивает роскошными стратами уходя с харда и возвращаясь на него