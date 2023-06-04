Джордж Расселл об обновленном болиде «Мерседеса»: «Разницу делают не боковые понтоны. Главная магия – под машиной, на днище»

Теги Гран-при Испании Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Испании, отметив прогресс команды в работе над усовершенствованием болида:

«Я определенно был уверен в своих силах и возможности прорваться вперед. У нас был отличный гоночный темп, я был сильно расстроен неудачей в квалификации. Все это лишь доказывает, что всегда нужно продолжать верить. А гонка получилась увлекательной.

Разницу делают не боковые понтоны. Да, новые понтоны могут быть фактором, но главная магия находится не там. Главная магия – под машиной, на днище. И это касается всех команд. И нам предстоит еще очень много работы, чтобы догнать Макса».

Также Расселл внес ясность в инцидент, случившийся по ходу гонки – когда Джордж сначала сообщил команде о начале дождя в 5-м повороте, а потом понял, что принял за капли дождя пот с собственных волос:

«Да, возникла небольшая путаница. Еще в начале гонки я знал, что мои волосы оказались не заправлены в балаклаву. Поэтому они постоянно болтались, что было довольно неприятно.

Потом я начал тормозить и вдруг увидел на визоре капли дождя. Но потом я довольно быстро понял, что на самом деле это были капли пота с моих волос – и они просто попали на визор в момент торможения. Так что да, в какой-то момент я и правда разволновался».

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11 комментариев

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ramizik998811@mail.ru
Ответ Minuvert
Наследие Ньюи работает на весь пелотон
На всех кроме Феррари ))) там вообще безмозглые собрались
+9
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+9
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John Martin
Почитав комменты, пришла мысль в голову, что в отдел разработки феррари нужно набрать комментаторов со спортс.ру Мне кажется будет построен космолет каких еще свет не видел
+6
0
+6
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Анатолий Зубков
В Монако и стало понятно, что у Мерса второе днище пелотона. Но до Ред Булл ещё допиливать и допиливать.
+3
0
+3
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Scorpio
Ответ Minuvert
Сейчас увидят, что Мерседес поехал и выбора не останется, придётся копировать
Что за оптимизм)
красные клованы безнадежны, они не умеют улучшать болид. Да, и клоунада в паддоке осталась, механики умудряются подготовить болид так что они на левых поворотах в квале сливает по 0,2 секунды, а стратег добивает роскошными стратами уходя с харда и возвращаясь на него
+3
0
+3
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John Martin
Ответ Paninaro
Ньюи будет рыдать в подушку?)
Там ливень из слез будет, будущий чемпион будет определен еще на тестах сразу по окончании сезона))
+3
0
+3
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Minuvert
Наследие Ньюи работает на весь пелотон
+1
0
+1
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Совесть Черданцева
Эллисон, родной, спасибо тебе большое
+1
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Minuvert
Ответ ramizik998811@mail.ru
На всех кроме Феррари ))) там вообще безмозглые собрались
Сейчас увидят, что Мерседес поехал и выбора не останется, придётся копировать
+1
-1
0
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Paninaro
Ответ John Martin
Там ливень из слез будет, будущий чемпион будет определен еще на тестах сразу по окончании сезона))
))
0
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