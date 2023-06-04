Нико Росберг об успехе «Мерседеса»: «Это только начало»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Нико Росберг Формула-1 Мерседес Авто

Чемпион «Ф-1» 2016 года и эксперт Sky Sports Нико Росберг увидел в двойном подиуме «Мерседеса» на Гран-при Испании шанс на дальнейшую борьбу с «Ред Булл».

«Я почувствовал сегодня большую надежду, когда Льюис [Хэмилтон] прорвался [на второе место с пятого] и был в пяти секундах от Макса [Ферстаппена]. Затем в конце он [Льюис] ехал уже расслабленно – ладно, Макс, может быть, немного тоже, но не так сильно. «Мерседес» были довольно быстры.

Для «Мерседеса» это только начало. Они только в самом начале работы над полностью новой концепцией болида. И тут гораздо больший потенциал. Кто знает? Может быть, в какой-то момент они действительно смогут дать бой «Ред Булл», – предположил Росберг.  

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faraon
Будем на это надеется, а то даже у тапка никакого удовольствия от таких побед.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий