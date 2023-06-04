Нико Росберг об успехе «Мерседеса»: «Это только начало»

Чемпион «Ф-1» 2016 года и эксперт Sky Sports Нико Росберг увидел в двойном подиуме «Мерседеса» на Гран-при Испании шанс на дальнейшую борьбу с «Ред Булл».

«Я почувствовал сегодня большую надежду, когда [Хэмилтон] прорвался [на второе место с пятого] и был в пяти секундах от Макса [Ферстаппена]. Затем в конце он [Льюис] ехал уже расслабленно – ладно, Макс, может быть, немного тоже, но не так сильно. « » были довольно быстры.

Для «Мерседеса» это только начало. Они только в самом начале работы над полностью новой концепцией болида. И тут гораздо больший потенциал. Кто знает? Может быть, в какой-то момент они действительно смогут дать бой «Ред Булл», – предположил Росберг.

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й