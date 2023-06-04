Кристиан Хорнер: «Расселл не получил штраф за выезд за пределы трассы – это повлияло на борьбу с Пересом за подиум»
Кристиан Хорнер считает, что Джорджа Расселла следовало наказать на Гран-при Испании.
По версии руководителя «Ред Булл», его подопечный Серхио Перес мог завоевать подиум, если бы сопернику из «Мерседеса» выписали штраф. Расселл увидел клетчатый флаг третьим, Перес стал четвертым.
«Он (Перес) потерял на первых кругах, провел не лучший старт. Джорджу сошел с рук выезд за пределы трассы, он не получил штраф.
Думаю, это в итоге повлияло. Чеко по ходу гонки выступал все сильнее и сильнее. Особенно на последнем отрезке – он очень мощно отыгрался. Просто не хватило кругов до подиума», – сказал менеджер.
Хорнер также поделился мнением о прогрессе «Мерседеса»:
«В конце гонки разрыв все равно составил 23 секунды. Они сделали большой шаг перед, но у нас готовятся кое-какие вещи. Они привезли серьезное обновление, а наши новинки приедут позже.
Безусловно, шаг вперед большой. Это качественная команда, и она окажет на нас давление во второй половине сезона».
Что случилось на Гран-при Испании: провал «Феррари», прыжок «Мерседесов» на двойной подиум, волны обгонов
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
1 комментарий