Кристиан Хорнер: «Расселл не получил штраф за выезд за пределы трассы – это повлияло на борьбу с Пересом за подиум»

Кристиан Хорнер считает, что Джорджа Расселла следовало наказать на Гран-при Испании.

По версии руководителя « », его подопечный мог завоевать подиум, если бы сопернику из « » выписали штраф. Расселл увидел клетчатый флаг третьим, Перес стал четвертым.

«Он (Перес) потерял на первых кругах, провел не лучший старт. Джорджу сошел с рук выезд за пределы трассы, он не получил штраф.

Думаю, это в итоге повлияло. Чеко по ходу гонки выступал все сильнее и сильнее. Особенно на последнем отрезке – он очень мощно отыгрался. Просто не хватило кругов до подиума», – сказал менеджер.

также поделился мнением о прогрессе «Мерседеса»:

«В конце гонки разрыв все равно составил 23 секунды. Они сделали большой шаг перед, но у нас готовятся кое-какие вещи. Они привезли серьезное обновление, а наши новинки приедут позже.

Безусловно, шаг вперед большой. Это качественная команда, и она окажет на нас давление во второй половине сезона».

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