Тото Вольфф о двойном подиуме «Мерседеса»: «Давайте будем оставаться реалистами»

Руководитель « » считает, что команде еще над многим нужно работать даже после двойного подиума на Гран-при Испании.

«Давайте будем оставаться реалистами. Впереди еще долгий путь в погоне за «Ред Булл». Нам просто нужно усердно работать.

Приятно видеть, что выбранное направление оказалось верным. Нам необходимо просто избавиться от всех проблем, а мы очень хороши в работе [над собой]. Как только проясняется, в каком направлении нужно развивать машину и настраивать ее, то мы просто делаем это. С этой точки зрения, у нас есть преимущество во времени.

Сегодня была подходящая нам температура: не слишком жарко, не слишком холодно. Болид был в мега оптимальном состоянии», – отметил Вольфф.

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й