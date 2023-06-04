Тото Вольфф о двойном подиуме «Мерседеса»: «Давайте будем оставаться реалистами»

Теги Гран-при Испании Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что команде еще над многим нужно работать даже после двойного подиума на Гран-при Испании.

«Давайте будем оставаться реалистами. Впереди еще долгий путь в погоне за «Ред Булл». Нам просто нужно усердно работать.

Приятно видеть, что выбранное направление оказалось верным. Нам необходимо просто избавиться от всех проблем, а мы очень хороши в работе [над собой]. Как только проясняется, в каком направлении нужно развивать машину и настраивать ее, то мы просто делаем это. С этой точки зрения, у нас есть преимущество во времени.

Сегодня была подходящая нам температура: не слишком жарко, не слишком холодно. Болид был в мега оптимальном состоянии», – отметил Вольфф.

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й

4 комментария

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Налбу*Писюнов
Ответ Alex Sin
Жду слёз от местной религиозной организации.
Ты знаешь, тут всем так надоели круиз-контрольные гонки от Максика, что я не удивлюсь, если за успехи Мерса начнут топить "Великий Алонсо" и "Irs 118..." 😉
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Совесть Черданцева
Тото только что практически положил конец всем слухам: через полчаса (Где-то в этом районе) будет объявлено о продлении контракта с Хэмилтоном
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Совесть Черданцева
Ответ Налбу*Писюнов
Ты знаешь, тут всем так надоели круиз-контрольные гонки от Максика, что я не удивлюсь, если за успехи Мерса начнут топить "Великий Алонсо" и "Irs 118..." 😉
Было бы великолепно. Алонсо уже против РБ
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