Льюис Хэмилтон о двойном подиуме «Мерседеса»: «Продолжим преследовать «Ред Булл». Потрясающий результат»

Льюис Хэмилтон прокомментировал успех «Мерседеса» на Гран-при Испании.

Британский пилот занял второе место, уступив лишь Максу Ферстаппену из « », а напарник Льюиса Джордж Расселл финишировал третьим.

«Вот это результат для нашей команды. Безусловно, мы не ожидали такого, так что снимаю шляпу перед моей командой и говорю большое, большое спасибо каждому сотруднику на базе – они продолжают трудиться и немного приближают нас к «быкам».

[«Ред Булл»] по-прежнему впереди, но мы продолжим его преследовать. Потрясающий результат, и Джордж тоже выступил прекрасно.

Мне кажется, [«Ред Булл»] в данный момент слишком быстр, но мы работаем над этим, двигаемся постепенно. Было бы замечательно приблизиться к концу сезона. Если не получится – значит, в следующем году», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й

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