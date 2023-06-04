Льюис Хэмилтон о двойном подиуме «Мерседеса»: «Продолжим преследовать «Ред Булл». Потрясающий результат»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Льюис Хэмилтон прокомментировал успех «Мерседеса» на Гран-при Испании.

Британский пилот занял второе место, уступив лишь Максу Ферстаппену из «Ред Булл», а напарник Льюиса Джордж Расселл финишировал третьим.

«Вот это результат для нашей команды. Безусловно, мы не ожидали такого, так что снимаю шляпу перед моей командой и говорю большое, большое спасибо каждому сотруднику на базе – они продолжают трудиться и немного приближают нас к «быкам».

[«Ред Булл»] по-прежнему впереди, но мы продолжим его преследовать. Потрясающий результат, и Джордж тоже выступил прекрасно.

Мне кажется, [«Ред Булл»] в данный момент слишком быстр, но мы работаем над этим, двигаемся постепенно. Было бы замечательно приблизиться к концу сезона. Если не получится – значит, в следующем году», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й

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11 комментариев

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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Астон Мартин по обновлениям обделались, чуда не случилось. Мерседес уже опередил, 2-3 этапа и Феррари обгонят.
Хм, а ведь балабол нам тут втирал что у Алонсо 4 машина пелетона и на подиум он заезжает только на скиле.
А в ветке гонки спалился, сказав что у него до сих пор был 2 болид.
Экое достижение на второй машине заезжать на подиум! Да?
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arspurs9
Ну как и ожидалось, вся надежда на Мерседес. Этот сезон целиком на раскачку и подготовку, в следующем уже стараться как то дотягивать до РБ. Годы показали, что там умеют работать на заводе, плюс есть возможности для этого. Могли бы и Фуры, но тут без комментариев. Так что в следующем сезоне надежды на новую борьбу Льюиса с Максом хоть маленькие, но появляются.
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Vegas Knight
Сейчас Макса только угроза штрафа преследует
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Мадина Уйгурова
Обновления Мерседеса заработали. Если Рассел вынесет Макса в двух гонках Аля Сильверстоун и Венгрия 2021 года то Льюис может задуматься о 8 титуле
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Luca di Montezemolo
Ответ arspurs9
Ну как и ожидалось, вся надежда на Мерседес. Этот сезон целиком на раскачку и подготовку, в следующем уже стараться как то дотягивать до РБ. Годы показали, что там умеют работать на заводе, плюс есть возможности для этого. Могли бы и Фуры, но тут без комментариев. Так что в следующем сезоне надежды на новую борьбу Льюиса с Максом хоть маленькие, но появляются.
Сейчас другие условия лимит бюджета, фуры тоже раньше были хороши, а потом отменили бесконечные тесты, ввели одну резину на всех и они сдулись. Даже со 2 местом позади рб, я бы не делал ранних выводов, австралия им тоже подошла, и барса тоже трек где нагрузка на переднюю резину в основном.
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Train67
Ответ arspurs9
Ну как и ожидалось, вся надежда на Мерседес. Этот сезон целиком на раскачку и подготовку, в следующем уже стараться как то дотягивать до РБ. Годы показали, что там умеют работать на заводе, плюс есть возможности для этого. Могли бы и Фуры, но тут без комментариев. Так что в следующем сезоне надежды на новую борьбу Льюиса с Максом хоть маленькие, но появляются.
Это всего лишь 1 гонка, где Мерседес опередил Астон Мартин и Феррари, а ты уже включил фантазию о борьбе за какой-то титул. Очнись, Алонсо, Леклер и Перес провалили этап и только поэтому Мерседес на подиуме.
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Налбу*Писюнов
Ответ Train67
Окона в Мерседес на следующий год, Льюису пора уходить.
Ага.
Окона в окно... Возможностей.
Тото никогда не потерпит в команде самого неприятного гонщика пелотона.
Он отличный менеджер и не будет добровольно покупать себе проблемы, даже если Люис решит уйти.
Там гораздо достойнее варианты найдутся
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