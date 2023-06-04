Льюис Хэмилтон о двойном подиуме «Мерседеса»: «Продолжим преследовать «Ред Булл». Потрясающий результат»
Льюис Хэмилтон прокомментировал успех «Мерседеса» на Гран-при Испании.
Британский пилот занял второе место, уступив лишь Максу Ферстаппену из «Ред Булл», а напарник Льюиса Джордж Расселл финишировал третьим.
«Вот это результат для нашей команды. Безусловно, мы не ожидали такого, так что снимаю шляпу перед моей командой и говорю большое, большое спасибо каждому сотруднику на базе – они продолжают трудиться и немного приближают нас к «быкам».
[«Ред Булл»] по-прежнему впереди, но мы продолжим его преследовать. Потрясающий результат, и Джордж тоже выступил прекрасно.
Мне кажется, [«Ред Булл»] в данный момент слишком быстр, но мы работаем над этим, двигаемся постепенно. Было бы замечательно приблизиться к концу сезона. Если не получится – значит, в следующем году», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й
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А в ветке гонки спалился, сказав что у него до сих пор был 2 болид.
Экое достижение на второй машине заезжать на подиум! Да?
Окона в окно... Возможностей.
Тото никогда не потерпит в команде самого неприятного гонщика пелотона.
Он отличный менеджер и не будет добровольно покупать себе проблемы, даже если Люис решит уйти.
Там гораздо достойнее варианты найдутся