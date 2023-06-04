Леклер и Сарджент стартуют с пит-лейн на Гран-при Испании

Теги Гран-при Испании ФИА Феррари Уильямс Формула-1 регламент Шарль Леклер Логан Сарджент Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер начнет Гран-при Испании с пит-лейн.

Монегаск стал 19-м в субботу, впервые с 2019-го не попав во второй сегмент квалификации. Леклер жаловался на проблемы по ходу сессии.

«Феррари» решила заменить заднюю часть болида, нарушив правило закрытого парка. На машину Шарля установили новую коробку передач, а также батарею и электронику.

К пилоту Скудерии присоединится Логан Сарджент: «Уильямс» внес изменения в настройки подвески и систему охлаждения тормозов.

Шарль Леклер: «Я буду очень удивлен, если мы не найдем в машине какой-то неисправности»

Леклер впервые с 2019-го выбыл после 1-го сегмента квалификации. Шарль стал 19-м в Испании – год назад он завоевал поул в Барселоне

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15 комментариев

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Birdman
Ответ Кирилл Павлюченко
В Ювентусе царит полный раздрай, и Феррари не отстаёт! Бедные болельщики, чем они-то прогневили Всевышнего, что им такие мучения?!
Не надо сравнивать полностью преступный и мафиозный юве, с просто чуваками у которых руки не оттуда растут
+11
-3
+8
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Кирилл Конопельченко
Ответ Фанат спорта01
установили бы полностью новый мотор если уж такое дело.
И потом к концу сезона нахаваться лишних штрафов за лимит двигателей.
Вот именно такие стратеги в Феррари и работают.
+6
-1
+5
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Luca di Montezemolo
Ответ Фанат спорта01
установили бы полностью новый мотор если уж такое дело.
Не имеет смысла большого, мотор будет среди разрешенных элементов, и штраф за перерасход все равно будет позже. Хотя что то из элементов су поменяют за которые будет штраф.
+6
-1
+5
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Scorpio
))) две гонки убиты из-за мотора. Две гонки из-за клована на гоночном инженере. Механики решили не сидеть в стороне, и внесли свою лепту еще в одну гонку!

Леклер, вызови чтоли экзорциста в маранелло, авось поможет
+4
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+3
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Alesha_451
У Ало вроде проблема в квале была из-за его собственной ошибки - гравий цепанул и повредил днище. А у Леклера-то что? Не могло же просто что-то само сломаться. Какой же он невезучий
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Кирилл Конопельченко
Ответ Mortimer1
Ничего не мешает вернуться к предыдущему двигателю, который еще не израсходовал свой ресурс. Без штрафа. Так что при желании могли спокойно поменять на новый сейчас
Вместе работаете в Феррари?
Поменять на новый двигатель чтобы стартовать последним в гонке где целых ноль шансов приехать хотяб на подиум. Понятно теперь почему в команде такие проблемы с принятием верных решений.
+2
-1
+1
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Mortimer1
Ответ Кирилл Конопельченко
Вместе работаете в Феррари? Поменять на новый двигатель чтобы стартовать последним в гонке где целых ноль шансов приехать хотяб на подиум. Понятно теперь почему в команде такие проблемы с принятием верных решений.
Я забыл уже когда в последний раз у Леклера был шанс приехать на подиум. И не факт что такая ситуация возникнет по ходу сезона
+1
0
+1
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Кирилл Павлюченко
В Ювентусе царит полный раздрай, и Феррари не отстаёт! Бедные болельщики, чем они-то прогневили Всевышнего, что им такие мучения?!
+1
-1
0
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Mortimer1
Ответ Кирилл Конопельченко
И потом к концу сезона нахаваться лишних штрафов за лимит двигателей. Вот именно такие стратеги в Феррари и работают.
Ничего не мешает вернуться к предыдущему двигателю, который еще не израсходовал свой ресурс. Без штрафа.
Так что при желании могли спокойно поменять на новый сейчас
+2
-2
0
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TravenS
Ответ Mortimer1
Ничего не мешает вернуться к предыдущему двигателю, который еще не израсходовал свой ресурс. Без штрафа. Так что при желании могли спокойно поменять на новый сейчас
Поменять какие-то компоненты, но не двигатель полностью. У него ещё не закончился лимит и смысла от такой замены не будет! Вот условную батарею можно было
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Mortimer1
Ответ TravenS
Поменять какие-то компоненты, но не двигатель полностью. У него ещё не закончился лимит и смысла от такой замены не будет! Вот условную батарею можно было
Да, ты прав
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Кирилл Конопельченко
Ответ Mortimer1
Я забыл уже когда в последний раз у Леклера был шанс приехать на подиум. И не факт что такая ситуация возникнет по ходу сезона
Эмммм…3 этапа назад поул+подиум 🤨
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