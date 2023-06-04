Леклер и Сарджент стартуют с пит-лейн на Гран-при Испании

Гонщик « » Шарль Леклер начнет с пит-лейн.

Монегаск стал 19-м в субботу, впервые с 2019-го не попав во второй сегмент квалификации. Леклер жаловался на проблемы по ходу сессии.

« » решила заменить заднюю часть болида, нарушив правило закрытого парка. На машину установили новую коробку передач, а также батарею и электронику.

К пилоту Скудерии присоединится Логан Сарджент: « » внес изменения в настройки подвески и систему охлаждения тормозов.

Шарль Леклер: «Я буду очень удивлен, если мы не найдем в машине какой-то неисправности»

Леклер впервые с 2019-го выбыл после 1-го сегмента квалификации. Шарль стал 19-м в Испании – год назад он завоевал поул в Барселоне

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