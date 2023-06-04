Леклер и Сарджент стартуют с пит-лейн на Гран-при Испании
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер начнет Гран-при Испании с пит-лейн.
Монегаск стал 19-м в субботу, впервые с 2019-го не попав во второй сегмент квалификации. Леклер жаловался на проблемы по ходу сессии.
«Феррари» решила заменить заднюю часть болида, нарушив правило закрытого парка. На машину Шарля установили новую коробку передач, а также батарею и электронику.
К пилоту Скудерии присоединится Логан Сарджент: «Уильямс» внес изменения в настройки подвески и систему охлаждения тормозов.
Шарль Леклер: «Я буду очень удивлен, если мы не найдем в машине какой-то неисправности»
Леклер впервые с 2019-го выбыл после 1-го сегмента квалификации. Шарль стал 19-м в Испании – год назад он завоевал поул в Барселоне
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Вот именно такие стратеги в Феррари и работают.
Леклер, вызови чтоли экзорциста в маранелло, авось поможет
Поменять на новый двигатель чтобы стартовать последним в гонке где целых ноль шансов приехать хотяб на подиум. Понятно теперь почему в команде такие проблемы с принятием верных решений.
Так что при желании могли спокойно поменять на новый сейчас