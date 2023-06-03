Шарль Леклер: «Я буду очень удивлен, если мы не найдем в машине какой-то неисправности»

Теги Гран-при Испании Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Испании, в которой занял предпоследнее место.

Леклер уверен, что на болиде возникла какая-то неисправность – и чем-то иным ему трудно объяснить странное поведение машины.

«Нам нужно изучить все данные, но прежде всего проверить саму машину. Потому что происходило что-то очень странное. Я чуть не потерял контроль над машиной под красными флагами, когда ехал на скорости 70 км/ч, ее просто снесло без предупреждения.

В левых поворотах все было очень плохо – основная проблема была сзади справа. Сначала я подумал, что все дело в шинах, поэтому поехал в боксы за новым комплектом. Но на новых шинах ничего не изменилось: в правых поворотах все было нормально, в левых машина вообще не работала. Нам нужно все проверить.

Я буду очень удивлен, если мы не найдем в машине какой-то неисправности. Непохоже, чтобы это было связано с неправильными настройками. Потому что настройки дают небольшие изменения, а здесь разница в поведении машины в левых и правых поворотах была огромной.

Мы просто были очень медленными. Я даже не удивился, когда мне сказали, что мы не прошли дальше из первого сегмента», – рассказал Леклер.

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11 комментариев

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Совесть Черданцева
Ты можешь удивляться уже сейчас: Сайнс второй
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Lestyv
Шарль, нашли неисправность. Она за рулем))
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Антон Якимцев
Ну если только техники Хааса у тебя их смогут найти, свой вряд ли.
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United_LP
Ждем прорыва завтра. Будет бива с Расселом, Переом за4-6 места.
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Incendier Deafening
Хз чему тут Эклер удивляется. Если Фуры всегда его вниз тянут. Худшие стратегии всегда его (особенно Великобритания 22), тупейшие штрафы в квале аля Монако, то на сухую трассу в промежутках выпустят, то тачку на квалу криво соберут. Вот если так вспомнить, то сколько раз Сасайнсу фуры откровенно сливали? Да никогда практически. Очевидный акцент, чтоб донная испашка на фоне Эклера не выглядела битым котенком. Потом вылезут, а у Сасайнса очков то больше Ыыыыы с вмятиной в голове ораторы)
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1CEMAN
Щас внезапно окажется, что с левой стороны вовсе отсутствуют рулевые тяги, т. к. забыли установить.
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Scorpio
Кста, поздравим доезжалу - он сегодня сделал то, что Леклер делает регулярно.
Напомните, когда в последний раз мистер «нищий темп» стартовал с 1 ряда?
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Кирилл Конопельченко
Ответ Lestyv
Шарль, нашли неисправность. Она за рулем))
Ты видимо был в пятерочке, нарвался на акцию 4+1, потом всосал всё в себя и включил телевизор где шла Ф1…ты решил посмотреть её первый раз в жизни…увидел там Феррари на 19 месте и на 2. Из этого выдал вывод.
Иначе другого объяснения такой бестолковости просто нет.
У Шарля поулов и побед больше чем у обоСайнца за всю карьерку.
Прекращай набрасывать на вентилятор.
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Scorpio
Ответ Кирилл Конопельченко
Ты видимо был в пятерочке, нарвался на акцию 4+1, потом всосал всё в себя и включил телевизор где шла Ф1…ты решил посмотреть её первый раз в жизни…увидел там Феррари на 19 месте и на 2. Из этого выдал вывод. Иначе другого объяснения такой бестолковости просто нет. У Шарля поулов и побед больше чем у обоСайнца за всю карьерку. Прекращай набрасывать на вентилятор.
Балтика девятка с неокрепшими умами делает вещи
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