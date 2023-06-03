Шарль Леклер: «Я буду очень удивлен, если мы не найдем в машине какой-то неисправности»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , в которой занял предпоследнее место.

Леклер уверен, что на болиде возникла какая-то неисправность – и чем-то иным ему трудно объяснить странное поведение машины.

«Нам нужно изучить все данные, но прежде всего проверить саму машину. Потому что происходило что-то очень странное. Я чуть не потерял контроль над машиной под красными флагами, когда ехал на скорости 70 км/ч, ее просто снесло без предупреждения.

В левых поворотах все было очень плохо – основная проблема была сзади справа. Сначала я подумал, что все дело в шинах, поэтому поехал в боксы за новым комплектом. Но на новых шинах ничего не изменилось: в правых поворотах все было нормально, в левых машина вообще не работала. Нам нужно все проверить.

Я буду очень удивлен, если мы не найдем в машине какой-то неисправности. Непохоже, чтобы это было связано с неправильными настройками. Потому что настройки дают небольшие изменения, а здесь разница в поведении машины в левых и правых поворотах была огромной.

Мы просто были очень медленными. Я даже не удивился, когда мне сказали, что мы не прошли дальше из первого сегмента», – рассказал Леклер.

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