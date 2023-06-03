Макс Ферстаппен: «Думаю, нашей следующей новинкой будет болид без понтонов. И тогда все смогут вернуться к ним»

Пилот « » подшутил над обновлениями конкурентов на Гран-при Испании, где взял поул.

Весь уик-энд пресса обсуждает обновленные понтоны «Феррари», которые постоянно сравнивают с болидом «Ред Булл» из-за их большой схожести. Ранее на Гран-при Монако к традиционным понтонам вернулся «Мерседес».

«Думаю, нашей следующей новинкой будет болид без понтонов. И тогда все смогут вернуться к ним.

Мы так сконструировали болид – но это только понтоны. Есть еще много вещей, которые должны работать вместе. Но я тут не специалист по аэродинамике.

Мы многому научились за годы. Теперь с новым регламентом мы взялись за дело и поняли, как все работает. Это очень помогает. Ты можешь сразу же сконцентрироваться на других вещах.

Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе. Потому что все остальные, конечно, очень стараются, чтобы нагнать нас. Мы же в свою очередь всегда недовольны. Мы всегда хотим большего», – отметил Ферстаппен.

Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й