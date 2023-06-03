Гельмут Марко: «Пересу нужно сосредоточиться не на титуле, а на пилотаже»

Теги Гран-при Испании Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко жестко высказался о неудаче Серхио Переса в квалификации к Гран-при Испании.

Перес проехался по гравию во втором сегменте и занял 11-е место, в то время как его напарник Макс Ферстаппен завоевал поул. Неделей ранее Серхио завершил квалификацию к Гран-при Монако последним.

«У Серхио дела идут нехорошо с Монте-Карло. Ему нужно скорее сосредоточиться на пилотаже, а не на титуле. Надеюсь, он восстановится.

Он весь уик-энд был на три-пять десятых медленнее [Ферстаппена]. Он верил в свою мечту о чемпионстве. Для Чеко это неприятный звонок, но, уверен, он соберется», – поделился мнением советник «Ред Булл» в интервью немецкому Sky.

Марко также оценил перспективы Переса в воскресной гонке:

«Полагаю, подиум – это весьма оптимистично. Если будет жарко, износ шин повысится, и станет возможной стратегия с тремя остановками. В таком случае это реально: если он будет совершать обгоны, то может финишировать третьим. Но придется трудно».

Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
дохтур - красавчик, все по делу. не то что блевотный и стерильный вольф
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