Макс Ферстаппен: «У меня много прекрасных воспоминаний о Гран-при Испании, и надеюсь, завтра появится еще одно»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен доволен поулом в квалификации Гран-при Испании.

«Машина была очень хорошей. Из-за погоды квалификация получилась довольно сложной, но как только трасса начала подсыхать, болид поехал как по рельсам – особенно в третьем сегменте. Было очень здорово гоняться сегодня.

Мне нравится приезжать в Барселону. Мне нравится трасса, нравятся фанаты – они любят гонки. У меня много прекрасных воспоминаний об этом этапе, и надеюсь, завтра появится еще одно», – сказал Ферстаппен.  

Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й

8 комментариев

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Alex Sin
Ответ Великий Алонсо
Надеюсь вылетишь в гравий или наконец движок Хондовский откажет.
Вы с Лукой братья или соседи по палате?
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Антон Якимцев
Ответ Mortimer1
Ты бы вполне мог поспорить с лукой за звание самого токсичного персонажа на ветке ф1)
Поспорить?
Да он уже давно вышел далеко вперед по сравнению даже с Лукой.
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Посторонним В
Конечно, нравится ему трасса. Тут он закрепил унижение Квята, выиграв первую же гонку, а потом продолжил, отжав его чикулю. До сих пор удивляюсь, почему Даня ему хлебальник не разбил после всего 😂
+3
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datebase
Приятно слышать, что Макс каждый раз указывает на то, что машина помогает приносить результат. Но теперь, благодаря Перезу, мы понимаем, что это не только машина 💪
+3
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Mortimer1
Ответ Великий Алонсо
Надеюсь вылетишь в гравий или наконец движок Хондовский откажет.
Ты бы вполне мог поспорить с лукой за звание самого токсичного персонажа на ветке ф1)
+3
-1
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LetTong
Ответ Посторонним В
Конечно, нравится ему трасса. Тут он закрепил унижение Квята, выиграв первую же гонку, а потом продолжил, отжав его чикулю. До сих пор удивляюсь, почему Даня ему хлебальник не разбил после всего 😂
Может не уверен в своих силах?)
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