Макс Ферстаппен: «У меня много прекрасных воспоминаний о Гран-при Испании, и надеюсь, завтра появится еще одно»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен доволен поулом в квалификации Гран-при Испании.
«Машина была очень хорошей. Из-за погоды квалификация получилась довольно сложной, но как только трасса начала подсыхать, болид поехал как по рельсам – особенно в третьем сегменте. Было очень здорово гоняться сегодня.
Мне нравится приезжать в Барселону. Мне нравится трасса, нравятся фанаты – они любят гонки. У меня много прекрасных воспоминаний об этом этапе, и надеюсь, завтра появится еще одно», – сказал Ферстаппен.
Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й
Да он уже давно вышел далеко вперед по сравнению даже с Лукой.