Серхио Перес: «В квалификации мы должны быть во всеоружии»

Пилот « » подвел итоги пятничных практик Гран-при Испании.

В первой тренировке мексиканец показал второе время, во второй – четвертое. В обеих сессиях быстрейшим стал его напарник Макс Ферстаппен.

«В целом, мне кажется, из этого дня можно вынести много позитивного, но, знаете, думаю, в квалификации мы должны быть во всеоружии и попытаться понять шины. На длинных отрезках мы будем так же быстры в воскресенье, [как сегодня в практиках].

Думаю, в общем и целом, день прошел хорошо, у нас хорошие ощущения. Но важно найти хорошие решения сегодня вечером, чтобы завтра – а в особенности в воскресенье – мы были конкурентоспособны», – заявил Перес.

Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й