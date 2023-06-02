Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

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Барселона-Каталония, Монмело
2 июня 2023 года
2-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.13,907 (33 круга)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,170 (29)
3. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,270 (31)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,312 (29)
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,335 (29)
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,339 (31)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,367 (31)
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,485 (31)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,541 (31)
10. Пьер Гасли («Альпин») +0,550 (28)
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,642 (30)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +0,676 (29)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,678 (29)
14. Ландо Норрис («Макларен») +0,787 (30)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,806 (23)
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +0,878 (33)
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,933 (34)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,103 (30)
19. Алекс Албон («Уильямс») +1,149 (31)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,508 (32)
 

Гран-при Испании-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Окон – 3-й

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8 комментариев

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Mortimer1
Ответ Incendier Deafening
Так он с двумя днищами все равно днище :))
Не настолько днище как фанаты Леклера с шутками уровня детского сада про "сасайнса"
+5
-2
+3
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M93
У Хааса самовоз.
+2
0
+2
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Флэшбеки Алонсо
Ответ Incendier Deafening
Блин, для Сасайнса нужно днище еще получше.
На ФП2 его Леклеру переставили, между прочим:)
+1
0
+1
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mkryuchckov10@gmail.com
Хюлькенберг на подиуме😂
0
0
0
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sdds sdsd
Сдался самовоз
0
0
0
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