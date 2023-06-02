Макс Ферстаппен: «Ред Булл» выглядел хорошо на коротких и длинных отрезках»
Макс Ферстаппен доволен пятничными заездами на Гран-при Испании.
Гонщик «Ред Булл» стал быстрейшим по итогам обеих тренировок.
«Я считаю, мы провели очень хороший день, болид был в рабочем окне. Конечно, попробуем провести тонкую настройку кое-каких вещей, но все выглядело достаточно хорошо – и на коротких, и на длинных отрезках.
Если говорить о моих ощущениях, я чувствовал себя очень комфортно, когда следил за шинами. Надо посмотреть, какие времена на круге у соперников, но с нашей стороны день прошел хорошо», – поделился мнением двукратный чемпион «Формулы-1».
Макс высказался и об изменении конфигурации трассы – «Барселона-Каталония» избавилась от последней шиканы:
«Стало гораздо веселее пилотировать – машины в целом чувствуют себя лучше на высоких скоростях, и мне было куда приятнее пилотировать.
Я пробовал преследовать болиды, и, похоже, все тоже в порядке, так что я приятно удивлен, если говорить о потенциальных обгонах».
Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
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