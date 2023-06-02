Макс Ферстаппен: «Ред Булл» выглядел хорошо на коротких и длинных отрезках»

Макс Ферстаппен доволен пятничными заездами на Гран-при Испании.

Гонщик « » стал быстрейшим по итогам обеих тренировок.

«Я считаю, мы провели очень хороший день, болид был в рабочем окне. Конечно, попробуем провести тонкую настройку кое-каких вещей, но все выглядело достаточно хорошо – и на коротких, и на длинных отрезках.

Если говорить о моих ощущениях, я чувствовал себя очень комфортно, когда следил за шинами. Надо посмотреть, какие времена на круге у соперников, но с нашей стороны день прошел хорошо», – поделился мнением двукратный чемпион «Формулы-1».

высказался и об изменении конфигурации трассы – « » избавилась от последней шиканы:

«Стало гораздо веселее пилотировать – машины в целом чувствуют себя лучше на высоких скоростях, и мне было куда приятнее пилотировать.

Я пробовал преследовать болиды, и, похоже, все тоже в порядке, так что я приятно удивлен, если говорить о потенциальных обгонах».

Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram