Макс Ферстаппен: «Ред Булл» выглядел хорошо на коротких и длинных отрезках»

Теги Гран-при Испании Ред Булл трассы Формула-1 Барселона-Каталония Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен доволен пятничными заездами на Гран-при Испании.

Гонщик «Ред Булл» стал быстрейшим по итогам обеих тренировок.

«Я считаю, мы провели очень хороший день, болид был в рабочем окне. Конечно, попробуем провести тонкую настройку кое-каких вещей, но все выглядело достаточно хорошо – и на коротких, и на длинных отрезках.

Если говорить о моих ощущениях, я чувствовал себя очень комфортно, когда следил за шинами. Надо посмотреть, какие времена на круге у соперников, но с нашей стороны день прошел хорошо», – поделился мнением двукратный чемпион «Формулы-1».

Макс высказался и об изменении конфигурации трассы – «Барселона-Каталония» избавилась от последней шиканы:

«Стало гораздо веселее пилотировать – машины в целом чувствуют себя лучше на высоких скоростях, и мне было куда приятнее пилотировать.

Я пробовал преследовать болиды, и, похоже, все тоже в порядке, так что я приятно удивлен, если говорить о потенциальных обгонах».

Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий