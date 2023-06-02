Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» должен ускориться в плане обновлений»

Теги Гран-при Испании Гран-при Монако Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Гран-при Азербайджана Авто

Фернандо Алонсо ждет от «Астон Мартин» включения в гонку обновлений.

По мнению гонщика, его команда обновляет машину не столь активно, как основные конкуренты. В то же время Алонсо доволен тем фактом, что небольшие новинки «Астон Мартин» привозит на фактически каждый Гран-при, в том числе в Испанию.

«Да, у нас есть кое-какие новые детали. Переднее крыло, думаю – мы его модифицировали. Некоторые обновления связаны с особенностями трассы, другие должны улучшить время на круге.

Так что да, я доволен тем, как мы подходим к каждому этапу, всегда есть что-то новое. Мы пытаемся держать темп топ-команд. В этом плане мы все еще растем. В этом сезоне команда очень конкурентоспособна, мы такого не ожидали.

Тем не менее, мы должны ускориться. «Феррари», как мне кажется, уже привезла два днища в нынешнем году, у «Мерседеса» была совершенно новая машина в Монако и больше обновлений здесь, «Ред Булл» подготовил пакет обновлений в Баку и еще один – тут.

Пока мы не в таком положении. Но нужно сохранять скромность, давать результат по воскресеньям и пытаться зарабатывать больше очков в сравнении с соперниками», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

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2 комментария

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Luca di Montezemolo
Сейчас докопируют у звездолета надо потерпеть немного, вот уже и переднее крыло скопировали, недавно заднее скопировали, а что удобно в прошлом году полмашины скопировали, теперь все остальное, жаль нельзя всю скопировать, кпп и заднюю подвеску корытседес поставляет, короче так и будут до 26 года тырить у ньюи, этого не хватит для борьбы с ньюи, но с мерсом и фурами вероятно.
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Кирилл Павлюченко
Надо "Астон Мартин" подписать Джеймса Бонда - они созданы друг для друга.
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