Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» должен ускориться в плане обновлений»

Фернандо Алонсо ждет от «Астон Мартин» включения в гонку обновлений.

По мнению гонщика, его команда обновляет машину не столь активно, как основные конкуренты. В то же время доволен тем фактом, что небольшие новинки « » привозит на фактически каждый Гран-при, в том числе в Испанию.

«Да, у нас есть кое-какие новые детали. Переднее крыло, думаю – мы его модифицировали. Некоторые обновления связаны с особенностями трассы, другие должны улучшить время на круге.

Так что да, я доволен тем, как мы подходим к каждому этапу, всегда есть что-то новое. Мы пытаемся держать темп топ-команд. В этом плане мы все еще растем. В этом сезоне команда очень конкурентоспособна, мы такого не ожидали.

Тем не менее, мы должны ускориться. «Феррари», как мне кажется, уже привезла два днища в нынешнем году, у « » была совершенно новая машина в и больше обновлений здесь, « » подготовил пакет обновлений в Баку и еще один – тут.

Пока мы не в таком положении. Но нужно сохранять скромность, давать результат по воскресеньям и пытаться зарабатывать больше очков в сравнении с соперниками», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

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