Марк Жене: «Хэмилтон просто не подходит под философию «Феррари»

Амбассадор «Феррари» выразил сомнения в целесообразности перехода в итальянскую команду.

Слухи о переговорах Хэмилтона с «Феррари», появившиеся в прессе в последнее время, уже успели опровергнуть обе стороны гипотетических переговоров.

«Конечно, я явно не тот человек, который отвечает за принятие решений по составу пилотов, но мне кажется, что Хэмилтон просто не подходит под философию «Феррари». Не подходит той команде, что я знаю. Я думаю, что Хэмилтон завершит свою карьеру в «Мерседесе», – рассказал Жене.

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