Марк Жене: «Хэмилтон просто не подходит под философию «Феррари»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Марк Жене Формула-1 Мерседес Авто

Амбассадор «Феррари» Марк Жене выразил сомнения в целесообразности перехода Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду.

Слухи о переговорах Хэмилтона с «Феррари», появившиеся в прессе в последнее время, уже успели опровергнуть обе стороны гипотетических переговоров.

«Конечно, я явно не тот человек, который отвечает за принятие решений по составу пилотов, но мне кажется, что Хэмилтон просто не подходит под философию «Феррари». Не подходит той команде, что я знаю. Я думаю, что Хэмилтон завершит свою карьеру в «Мерседесе», – рассказал Жене.

Хэмилтон и «Мерседес» спорят о новой сделке – из-за денег. Под инсайды о переговорах Льюиса и «Феррари»

5 комментариев

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Великий Алонсо
Зачем ему в Феррари? В Феррари есть свой молодой лидер - Леклер, если Хэмилтон хочет закончить свою карьеру поражением от Леклера, то пожалуйста
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Train67
Мерседес это команда Льюиса, никуда он уходить не собирается.
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Dmitry Shapaev
Ответ Великий Алонсо
Тут важно понимать, что Леклер это нифига не Боттас. Расселлу вон в прошлом сезоне наш Люся проиграл, также проиграет и Леклеру.
Алонсо тоже Окону проиграл
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