Гран-при Испании-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим по итогам заключительной сессии свободных заездов на Гран-при Испании.

Значительная часть тренировки прошла под дождем, лучшие времена пилоты показали на «сликах».

Барселона-Каталония, Монмело
3 июня 2023 года
3-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.13,664 (14 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,250 (14)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,408 (9)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,576 (20)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,600 (14)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,614 (16)
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,689 (18)
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,696 (15)
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,995 (16)
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,017 (20)
11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,017 (15)
12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,029 (18)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,092 (14)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,324 (12)
15. Оскар Пиастри («Макларен») +1,441 (17)
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,602 (15)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,870 (12)
18. Пьер Гасли («Альпин») +2,177 (14)
19. Алекс Албон («Уильямс») +2,187 (13)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,865 (5)
 

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Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

Гран-при Испании-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Окон – 3-й

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12 комментариев

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Hardi
Ответ Эдуард Элверс
Почему Феррари так слаба? И даже близко не претендует на победу? Что им каждый год не хватает?
В прошлом году помешало нытьё Мерса, в этом таже самая проблема передалась на 2 год.
+9
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Эдуард Элверс
Почему Феррари так слаба? И даже близко не претендует на победу? Что им каждый год не хватает?
+3
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+3
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Alesha_451
Ответ beregost
А кто смотрел, подскажите, дождь сильно повлиял?
В первые минуты было сухо, потом потихоньку начал дождик идти и в этот момент разложился Сарджент. Пока убирали трасса уже подмокла. Короче эти времена не особо показательны, мало попыток все сделали. На промежутках тоже вяло ездили. Не очень рабочая практика, на расслабоне
+3
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+3
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Mr.Alien
Что там с понтонами у Феррари? Вернули Сайнсу?
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Sergio19882007
За второй ряд плотно будет)
+1
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Алексей Гусев
Ответ Эдуард Элверс
Почему Феррари так слаба? И даже близко не претендует на победу? Что им каждый год не хватает?
топ-напарника Леклеру
+1
0
+1
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orkolm
Ответ Анатолий Зубков
А сколько слёз вчера было от Луки по поводу скорости Мерса. А сегодня внезапно поехали. Видимо, превозмогание началось.
Нельзя пока сказать поехали или нет. Была одна попытка, — потом дождь. У Хэма вышел хороший второй сектор, но не факт, что также будет в квале в других условиях.
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!Сержант!
Я не смотрел, что случилось с Альпин?
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beregost
А кто смотрел, подскажите, дождь сильно повлиял?
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irs118return
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брлид мерсов едит очень хорошо , почти космовоз, просто прима уже стара , перегрузки не выдерживает , расползается по болиду,
но иногда круг два собирает взяв себя руки))
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Paninaro
Ответ !Сержант!
Я не смотрел, что случилось с Альпин?
Не успели хороший круг показать, дождь пошёл.
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