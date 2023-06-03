Гран-при Испании-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим по итогам заключительной сессии свободных заездов на Гран-при Испании.

Значительная часть тренировки прошла под дождем, лучшие времена пилоты показали на «сликах».

Барселона-Каталония, Монмело

3 июня 2023 года

3-я практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.13,664 (14 кругов)

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,250 (14)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,408 (9)

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,576 (20)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,600 (14)

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,614 (16)

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,689 (18)

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,696 (15)

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,995 (16)

10. Ландо Норрис («Макларен») +1,017 (20)

11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,017 (15)

12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,029 (18)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,092 (14)

14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,324 (12)

15. Оскар Пиастри («Макларен») +1,441 (17)

16. Эстебан Окон («Альпин») +1,602 (15)

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,870 (12)

18. Пьер Гасли («Альпин») +2,177 (14)

19. Алекс Албон («Уильямс») +2,187 (13)

20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,865 (5)

Сарджент вылетел в барьеры, 3-ю практику перед Гран-при Испании остановили красными флагами

Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

Гран-при Испании-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Окон – 3-й

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