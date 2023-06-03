Гран-при Испании-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим по итогам заключительной сессии свободных заездов на Гран-при Испании.
Значительная часть тренировки прошла под дождем, лучшие времена пилоты показали на «сликах».
Барселона-Каталония, Монмело
3 июня 2023 года
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.13,664 (14 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,250 (14)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,408 (9)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,576 (20)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,600 (14)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,614 (16)
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,689 (18)
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,696 (15)
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,995 (16)
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,017 (20)
11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,017 (15)
12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,029 (18)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,092 (14)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,324 (12)
15. Оскар Пиастри («Макларен») +1,441 (17)
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,602 (15)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,870 (12)
18. Пьер Гасли («Альпин») +2,177 (14)
19. Алекс Албон («Уильямс») +2,187 (13)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,865 (5)
Сарджент вылетел в барьеры, 3-ю практику перед Гран-при Испании остановили красными флагами
Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
Гран-при Испании-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Окон – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
но иногда круг два собирает взяв себя руки))