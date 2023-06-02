Гран-при Испании-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Окон – 3-й

Теги результаты Гран-при Испании Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Барселона-Каталония, Монмело
2 июня 2023 года
1-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.14,606 (31 круг)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,768 (31)
3. Эстебан Окон («Альпин») +0,812 (27)
4. Ник де Врис («Альфа Таури») +0,898 (27)
5. Пьер Гасли («Альпин») +0,939 (26)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,941 (24)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,083 (21)
8. Шарль Леклер («Феррари») +1,088 (27)
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,120 (27)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +1,147 (31)
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,177 (24)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,239 (29)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,300 (24)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,309 (27)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,333 (24)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,372 (23)
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,747 (25)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,855 (27)
19. Логан Сарджент («Уильямс») +1,900 (29)
20. Алекс Албон («Уильямс») +2,024 (28)
 

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22 комментария

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Alesha_451
Все там пыжутся, по пол-машины меняют, спецификации Б привозят, а РБ всё дальше. И дальше. Дальше...
+12
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+12
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Алексей Фищенко
А Окону, гляжу, понравилось...
+10
0
+10
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b bb
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
какие же клоуны из Италии - поставили сынку новые обновки для сравнения, и тот в итоге на медиуме был на 7 сотых быстрее, а на софтах вообще умудрился проиграть)))) рб в своей лиге. Кстати, во время ГП Монако писали, что РБ доминирует не так, как мерс, т.к. сир левис уезжал на секунду с круга весь уик-енд) Нуууу, пожалуйста) секунда на трассе - главном катализаторе баланса болида в календаре)
щас бы по первой практике судить, но это классика
+7
0
+7
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Антон Прокопчук
Леклер все равно быстрее, что нового днища, что старого ..
+6
-1
+5
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<~Inter~>
Понятно, что практика, но Леклер секунду привез Сайнцу который едет с обновлениями. Что за обновления такие у Феррари?
+5
0
+5
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mikhuil
Лука, объяснить можешь в чем читерство именно этого болида РБ? пишу так, потому что не могу ответить так
+3
0
+3
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Михаил Надменный
Ну Сайнс не крашнулся и то хорошо. Было бы интересно глянуть на Шарля в обновленном болиде. Хотя, результат пока не радует
+3
0
+3
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
какие же клоуны из Италии - поставили сынку новые обновки для сравнения, и тот в итоге на медиуме был на 7 сотых быстрее, а на софтах вообще умудрился проиграть))))

рб в своей лиге. Кстати, во время ГП Монако писали, что РБ доминирует не так, как мерс, т.к. сир левис уезжал на секунду с круга весь уик-енд)

Нуууу, пожалуйста) секунда на трассе - главном катализаторе баланса болида в календаре)
+4
-2
+2
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Incendier Deafening
Какое бы днище Сасайнсу не поставили, если днище за рулем, то без разницы вообще тогда.
+5
-3
+2
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Paninaro
Дубль Ньюи.
+3
-1
+2
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King_X
Ответ mikhuil
Лука, объяснить можешь в чем читерство именно этого болида РБ? пишу так, потому что не могу ответить так
У него почти все в чёрном листе, потому что каждый его опус гасят толковыми ответами /аргументами 😂
+1
0
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Scorpio
что-то не видно великой фуфлонсы
там старый друг ее кумира пока на 3 месте)
+2
-1
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Mortimer1
Лука, боже мой, не смотри) Каждый гоночный уикенд одно и тоже. Нытье про плохие обновки у мерседеса и что они никогда не догонят РБ. И обсирание РБ.
И так по кругу. Сам то не устал?
Если ты не готов к дискуссиям и обсуждениям(а судя по длине твоего черного списка это так) не появляйся в тредах)
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Mortimer1
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
какие же клоуны из Италии - поставили сынку новые обновки для сравнения, и тот в итоге на медиуме был на 7 сотых быстрее, а на софтах вообще умудрился проиграть)))) рб в своей лиге. Кстати, во время ГП Монако писали, что РБ доминирует не так, как мерс, т.к. сир левис уезжал на секунду с круга весь уик-енд) Нуууу, пожалуйста) секунда на трассе - главном катализаторе баланса болида в календаре)
Сейчас бы расклады по практике судить)
Альфа Таури тогда вон на подиум претендует, лол
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Mortimer1
Ответ Incendier Deafening
Какое бы днище Сасайнсу не поставили, если днище за рулем, то без разницы вообще тогда.
Личный хейтер Сайнса тут как тут)
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Mortimer1
Ответ <~Inter~>
Понятно, что практика, но Леклер секунду привез Сайнцу который едет с обновлениями. Что за обновления такие у Феррари?
На практику у них могут быть разные задачи от инженеров.
Надо квалы дождаться
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cheriarin
Ответ mikhuil
Лука, объяснить можешь в чем читерство именно этого болида РБ? пишу так, потому что не могу ответить так
Да он всё по поводу превышения бюджета в 2021 году не остынет никак, мне даже кажется, что Ред Булл его деньги на перерасход бюджета потратил :)
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Марат Кагин
а в этой новости смеялись над Альпин
https://www.sports.ru/automoto/1115171722-sportivnyj-direktor-alpin-rasschityvayu-chto-v-barselone-my-okazhemsya.html?sl=1
+1
-1
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