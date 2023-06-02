Гран-при Испании-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Окон – 3-й
Барселона-Каталония, Монмело
2 июня 2023 года
1-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.14,606 (31 круг)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,768 (31)
3. Эстебан Окон («Альпин») +0,812 (27)
4. Ник де Врис («Альфа Таури») +0,898 (27)
5. Пьер Гасли («Альпин») +0,939 (26)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,941 (24)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,083 (21)
8. Шарль Леклер («Феррари») +1,088 (27)
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,120 (27)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +1,147 (31)
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,177 (24)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,239 (29)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,300 (24)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,309 (27)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,333 (24)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,372 (23)
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,747 (25)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,855 (27)
19. Логан Сарджент («Уильямс») +1,900 (29)
20. Алекс Албон («Уильямс») +2,024 (28)
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рб в своей лиге. Кстати, во время ГП Монако писали, что РБ доминирует не так, как мерс, т.к. сир левис уезжал на секунду с круга весь уик-енд)
Нуууу, пожалуйста) секунда на трассе - главном катализаторе баланса болида в календаре)
там старый друг ее кумира пока на 3 месте)
И так по кругу. Сам то не устал?
Если ты не готов к дискуссиям и обсуждениям(а судя по длине твоего черного списка это так) не появляйся в тредах)
Альфа Таури тогда вон на подиум претендует, лол
Надо квалы дождаться
https://www.sports.ru/automoto/1115171722-sportivnyj-direktor-alpin-rasschityvayu-chto-v-barselone-my-okazhemsya.html?sl=1