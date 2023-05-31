Серхио Перес: «Хочу отплатить команде за тяжелый труд и добиться хорошего результата на этапе в Барселоне»

Пилот « » рассказал о целях на предстоящий .

«Этап в Монако обернулся для меня катастрофой. Как я уже говорил, все что могло пойти не так – пошло не так. Так что задача на уик-энд в Барселоне – начать все с начала и вернуться к высочайшим стандартам, которых мы ранее придерживались в этом сезоне. Я хочу отплатить команде за весь их тяжелый труд в этом сезоне и добиться хорошего результата на этапе в Барселоне.

Мы знаем, что в хороший день наша машина будет самой быстрой в пелотоне, а трасса в Барселоне в целом должна нам подойти. Мне просто нужно проследить за тем, чтобы провести идеальный уик-энд от старта до финиша.

Мне нужна стабильность выступлений, если я хочу продолжать как-то давить на Макса в чемпионате, нужно выиграть пару гонок. И если я все сделаю правильно, победа в Барселоне будет вполне достижима», – рассказал Перес.

Алонсо правда упустил победу в Монако. Он и команда отрицают, но по данным гонки все-таки видно