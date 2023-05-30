«Альпин» показала тизер гиперкара. Машину представят перед «24 часами Ле-Мана»

Теги 24 часа Ле-Мана WEC Альпин Авто

«Альпин» выложила тизер гиперкара, который примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2024 году.

Французская компания будет выступать двумя болидами в высшей категории чемпионата. «Альпин» уже гонялась в классе гиперкаров в 2021 и 2022 годах, а в настоящий момент участвует в LMP2.

«Альпин» оставила в соцсетях надпись «09-06-2023», отсылающую к дате презентации – гиперкар покажут 9 июня, перед гонкой «24 часа Ле-Мана». Заезд состоится 10-11 июня.

Макс Ферстаппен о гонках после 2028-го: «Хочу выступить в Ле-Мане, но уйти из доминирующего «Ред Булл» будет очень трудно»

Вильнев потерял место в гиперкаре «Вануолла» перед «24 часами Ле-Мана»

Изображение: соцсети «Альпин»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий