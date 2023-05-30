«Альпин» показала тизер гиперкара. Машину представят перед «24 часами Ле-Мана»

«Альпин» выложила тизер гиперкара, который примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ) в 2024 году.

Французская компания будет выступать двумя болидами в высшей категории чемпионата. «Альпин» уже гонялась в классе гиперкаров в 2021 и 2022 годах, а в настоящий момент участвует в LMP2.

«Альпин» оставила в соцсетях надпись «09-06-2023», отсылающую к дате презентации – гиперкар покажут 9 июня, перед гонкой «24 часа Ле-Мана». Заезд состоится 10-11 июня.

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Изображение: соцсети «Альпин»